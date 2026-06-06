Nacional venció 2-1 a Juventud de Las Piedras este sábado por la noche en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Intermedio, y cerró un primer semestre para el olvido con una alegría antes del parate por el Mundial 2026.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero
Los dirigidos por Jorge Bava están por el momento a dos unidades de Peñarol, tercero en la Tabla Anual, pero el Carbonero jugará contra Cerro este domingo