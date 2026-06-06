Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero

Luciano Boggio en el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras

Nacional venció 2-1 a Juventud de Las Piedras este sábado por la noche en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Intermedio, y cerró un primer semestre para el olvido con una alegría antes del parate por el Mundial 2026.

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Con esta victoria, el Bolso quedó segundo en su grupo del Intermedio por detrás de Deportivo Maldonado, que con su victoria ante Montevideo City Torque de este sábado se afianzó en la punta de su grupo en el segundo torneo corto y de la Tabla Anual, de la que se irá del primer semestre arriba del todo.

Los dirigidos por Jorge Bava están por el momento a dos unidades de Peñarol, tercero en la acumulada, pero el Carbonero jugará contra Cerro este domingo y puede volver a sacarle cinco unidades al Bolso.

Juventud, en tanto, sigue lejos de zona de copas, en el puesto 14 de la Anual con 18 puntos.