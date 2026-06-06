Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO INTERMEDIO

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero

Los dirigidos por Jorge Bava están por el momento a dos unidades de Peñarol, tercero en la Tabla Anual, pero el Carbonero jugará contra Cerro este domingo

6 de junio de 2026 21:01 hs
Luciano Boggio en el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras

Luciano Boggio en el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional venció 2-1 a Juventud de Las Piedras este sábado por la noche en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Intermedio, y cerró un primer semestre para el olvido con una alegría antes del parate por el Mundial 2026.

Con esta victoria, el Bolso quedó segundo en su grupo del Intermedio por detrás de Deportivo Maldonado, que con su victoria ante Montevideo City Torque de este sábado se afianzó en la punta de su grupo en el segundo torneo corto y de la Tabla Anual, de la que se irá del primer semestre arriba del todo.

Los dirigidos por Jorge Bava están por el momento a dos unidades de Peñarol, tercero en la acumulada, pero el Carbonero jugará contra Cerro este domingo y puede volver a sacarle cinco unidades al Bolso.

Juventud, en tanto, sigue lejos de zona de copas, en el puesto 14 de la Anual con 18 puntos.

Nacional 2-1 Juventud de Las Piedras: bajo una densa niebla y con un Pavel Núñez inspirado, el Tricolor lo dio vuelta con uno menos y cerró con una alegría el semestre

Así se juega la cuarta fecha del Torneo Intermedio; con Nacional ante Juventud de Las Piedras y Peñarol visitando a Cerro en el Tróccoli; mirá todos los detalles, horarios y jueces

Así está la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual:

Embed

Las más leídas

Nacional 2-1 Juventud de Las Piedras: bajo una densa niebla y con un Pavel Núñez inspirado, el Tricolor lo dio vuelta con uno menos y cerró con una alegría el semestre

Así se vivió la segunda despedida de la selección uruguaya en Canelones, antes del Mundial 2026: "Es un momento inolvidable", dijo Federico Valverde

Deportivo Maldonado goleó a Montevideo City Torque por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, la última previo al receso del Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero

Temas

tabla de posiciones Nacional Torneo Intermedio Tabla Anual Juventud

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos