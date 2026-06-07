Amenazó de muerte a su expareja en Maldonado, rechazó la tobillera electrónica y terminó en prisión preventiva

Una mujer caminaba por la vía pública cuando se cruzó con su expareja. El encuentro, según denunció después ante la Policía, derivó en amenazas de muerte e insultos . Era la tarde del 2 de junio y, pocas horas más tarde, la víctima se presentó en una dependencia policial de Maldonado para denunciar los hechos.

La denuncia activó la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género . Enterada del caso, la Fiscalía de 1° Turno dispuso la requisitoria del hombre mientras avanzaban las actuaciones.

Tres días después, el 5 de junio , efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) patrullaban la jurisdicción de la Seccional 6ª cuando lograron ubicar al denunciado. Tras identificarlo, lo detuvieron y lo trasladaron a una dependencia policial.

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Fue allí donde la situación volvió a escalar. Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, al ser notificado de que debía ingresar al Sistema de Monitoreo Electrónico , el hombre manifestó en reiteradas oportunidades su intención de atentar contra la vida de la víctima . Además, expresó que no estaba dispuesto a cumplir las medidas judiciales impuestas y se negó a que le colocaran la tobillera electrónica .

Ante esa actitud, la Fiscalía fue informada nuevamente y ordenó nuevas diligencias, entre ellas el traslado del indagado a su sede para continuar con la investigación.

El 6 de junio, luego de declarar ante la fiscal del caso, el hombre compareció ante el Juzgado Letrado de 2° Turno. La Justicia resolvió formalizar la investigación por la presunta comisión de un delito de desacato al mandato judicial de ingreso al Sistema de Monitoreo Electrónico.

Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.