K4OS llegó a Uruguay con un Antel Arena lleno y refleja el crecimiento de la cultura K-pop en la región

Minutos antes de que empiece el show, las tribunas del Antel Arena se multiplican con grupos de niñas y adolescentes en plena ansiedad. Llevan carteles, vinchas y van vestidas con merchandising de colores azules, rojos, rosas o turquesas. Cada una elige a su integrante favorita y replica su estética : peinados, maquillaje y outfits que anticipan lo que en minutos va a ocurrir en el escenario.

El pasado 5 de junio, la girl band argentina K4OS se presentó por primera vez en Uruguay con su álbum debut 4EVER. El show combinó música pop, electrónica y tango (en un cruce que remite a sus raíces argentinas) con una puesta en escena que incluyó narrativa, múltiples cambios de vestuario, coreografías, bailarines, efectos especiales y pantallas, en línea con los típicos espectáculos del mundo K-pop.

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K4OS es uno de los fenómenos juveniles más fuertes de Argentina y esta fue la primera vez que la banda visitó Uruguay. El grupo está integrado por cuatro jóvenes artistas: Tau (Mariana Taurozzi), Ine (Inés Civit), Mechi (Mercedes Bitzer) y Lily (Lynette Ladelfa). El equipo se formó a través de un casting organizado por Tau a través de la red social TikTok en 2023 , con el objetivo de crear un grupo influenciado por el formato del K-pop originario de Corea. A partir de eso el grupo ha tenido un crecimiento exponencial en su país agotando 11 funciones en el Teatro Gran Rex a principios de este año. K4OS construyó una fiel comunidad de seguidores a través de redes sociales, en su mayoría niñas y adolescentes.

Las integrantes cumplen con los requisitos característicos de este tipo de bandas: cada una tiene un rol específico y un color distintivo que se refleja en su estética: Tau (rojo) es la rapera, Lily (azul) la bailarina, Mechi (rosa) la de voz virtuosa que llega a altas notas e Ine (turquesa) la melódica. El auge del K-pop a nivel global ha tenido un crecimiento sostenido, especialmente entre niños y adolescentes, que constituyen el principal público de K4OS tanto en Argentina como en Uruguay.

El auge global del K-pop

El K-pop (Korean Popular Music o Korean Pop) es un fenómeno musical y cultural originado en Corea del Sur que combina distintos estilos musicales como el pop, el hip-hop, el R&B y la música electrónica. Se caracteriza por tener una producción de alta calidad, coreografías complejas y un fuerte énfasis en la estética visual protagonizada por un grupo de jóvenes hegemónicos y talentosos.

El género está vinculado al funcionamiento de la industria pop estadounidense a principios de los noventas: integrantes que no tocan instrumentos y se enfocan en el canto y el baile. Cada miembro cumple un rol específico (melódico, rapero, bailarín), lo que permite que el público se identifique con diferentes perfiles dentro del grupo. También incluye una fuerte estrategia de merchandising y consumo vinculada a las narrativas e indumentaria de cada personaje de la banda.

"Hallyu"

Este fenómeno tiene un nombre: Hallyu, que significa “ola coreana” y describe la expansión global de la cultura surcoreana.

En los últimos años, es cada vez más frecuente la presencia global de artistas y productos culturales surcoreanos. Grupos como BTS, Blackpink, EXO o Twice, así como producciones audiovisuales.

Películas como Parasite, ganadora del Oscar a mejor película en 2020, o fenómenos recientes como la canción "Golden", de la película animada de Netflix Las guerreras K-Pop( K-Pop Demon Hunters) que hizo historia al ganar el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales en 2026 reflejan esa expansión. Sobre este último caso, podes leer más aquí: El fenómeno de Las guerreras K-pop y qué hay detrás de su éxito.

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Además, el crecimiento no se limita a la música: marcas tecnológicas como Samsung y LG, así como productos y rutinas de belleza, también se posicionaron a nivel global.

En el caso de Uruguay, el crecimiento de la cultura surcoreana se viene dando de forma progresiva. En los últimos años empezaron a consolidarse espacios vinculados al K-pop, como concursos de K-pop cover en el Sodre, academias de baile especializadas y eventos organizados por comunidades de fans.

Estas actividades muestran que el fenómeno dejó de ser algo de nicho, sostenida en gran parte por redes sociales y el interés de nuevas generaciones.

En ese contexto, la llegada de K4OS a Uruguay, con un Antel Arena lleno, funciona como una señal de ese crecimiento que ya no se limita a Corea del Sur, y que sigue siendo un fenómeno en expansión en la región, con audiencias cada vez más jóvenes y comprometidas.