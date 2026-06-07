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K4OS llegó a Uruguay con un Antel Arena lleno y refleja el crecimiento de la cultura K-pop en la región

La girl band argentina inspirada en el modelo de los grupos surcoreanos se presentó por primera vez en Montevideo. Su llegada ocurre en un momento de expansión global del K-pop y del crecimiento de las comunidades de fans en Uruguay

7 de junio de 2026 15:06 hs
El Observador | Julieta Safi

Por  Julieta Safi

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@k4os.oficial vía Instagram
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Minutos antes de que empiece el show, las tribunas del Antel Arena se multiplican con grupos de niñas y adolescentes en plena ansiedad. Llevan carteles, vinchas y van vestidas con merchandising de colores azules, rojos, rosas o turquesas. Cada una elige a su integrante favorita y replica su estética: peinados, maquillaje y outfits que anticipan lo que en minutos va a ocurrir en el escenario.

Cuando baja el telón, el sonido estalla con gritos agudos, cargados de emoción que llenan un espacio poco acostumbrado a ese tipo de fanatismo. A contraluz empiezan a definirse cuatro figuras sobre el escenario: son las K4OS.

El pasado 5 de junio, la girl band argentina K4OS se presentó por primera vez en Uruguay con su álbum debut 4EVER. El show combinó música pop, electrónica y tango (en un cruce que remite a sus raíces argentinas) con una puesta en escena que incluyó narrativa, múltiples cambios de vestuario, coreografías, bailarines, efectos especiales y pantallas, en línea con los típicos espectáculos del mundo K-pop.

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K4OS es uno de los fenómenos juveniles más fuertes de Argentina y esta fue la primera vez que la banda visitó Uruguay. El grupo está integrado por cuatro jóvenes artistas: Tau (Mariana Taurozzi), Ine (Inés Civit), Mechi (Mercedes Bitzer) y Lily (Lynette Ladelfa). El equipo se formó a través de un casting organizado por Tau a través de la red social TikTok en 2023, con el objetivo de crear un grupo influenciado por el formato del K-pop originario de Corea. A partir de eso el grupo ha tenido un crecimiento exponencial en su país agotando 11 funciones en el Teatro Gran Rex a principios de este año. K4OS construyó una fiel comunidad de seguidores a través de redes sociales, en su mayoría niñas y adolescentes.

Las integrantes cumplen con los requisitos característicos de este tipo de bandas: cada una tiene un rol específico y un color distintivo que se refleja en su estética: Tau (rojo) es la rapera, Lily (azul) la bailarina, Mechi (rosa) la de voz virtuosa que llega a altas notas e Ine (turquesa) la melódica. El auge del K-pop a nivel global ha tenido un crecimiento sostenido, especialmente entre niños y adolescentes, que constituyen el principal público de K4OS tanto en Argentina como en Uruguay.

El auge global del K-pop

El K-pop (Korean Popular Music o Korean Pop) es un fenómeno musical y cultural originado en Corea del Sur que combina distintos estilos musicales como el pop, el hip-hop, el R&B y la música electrónica. Se caracteriza por tener una producción de alta calidad, coreografías complejas y un fuerte énfasis en la estética visual protagonizada por un grupo de jóvenes hegemónicos y talentosos.

El género está vinculado al funcionamiento de la industria pop estadounidense a principios de los noventas: integrantes que no tocan instrumentos y se enfocan en el canto y el baile. Cada miembro cumple un rol específico (melódico, rapero, bailarín), lo que permite que el público se identifique con diferentes perfiles dentro del grupo. También incluye una fuerte estrategia de merchandising y consumo vinculada a las narrativas e indumentaria de cada personaje de la banda.

"Hallyu"

Este fenómeno tiene un nombre: Hallyu, que significa “ola coreana” y describe la expansión global de la cultura surcoreana.

En los últimos años, es cada vez más frecuente la presencia global de artistas y productos culturales surcoreanos. Grupos como BTS, Blackpink, EXO o Twice, así como producciones audiovisuales.

Películas como Parasite, ganadora del Oscar a mejor película en 2020, o fenómenos recientes como la canción "Golden", de la película animada de Netflix Las guerreras K-Pop( K-Pop Demon Hunters) que hizo historia al ganar el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales en 2026 reflejan esa expansión. Sobre este último caso, podes leer más aquí: El fenómeno de Las guerreras K-pop y qué hay detrás de su éxito.

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Además, el crecimiento no se limita a la música: marcas tecnológicas como Samsung y LG, así como productos y rutinas de belleza, también se posicionaron a nivel global.

En el caso de Uruguay, el crecimiento de la cultura surcoreana se viene dando de forma progresiva. En los últimos años empezaron a consolidarse espacios vinculados al K-pop, como concursos de K-pop cover en el Sodre, academias de baile especializadas y eventos organizados por comunidades de fans.

Estas actividades muestran que el fenómeno dejó de ser algo de nicho, sostenida en gran parte por redes sociales y el interés de nuevas generaciones.

En ese contexto, la llegada de K4OS a Uruguay, con un Antel Arena lleno, funciona como una señal de ese crecimiento que ya no se limita a Corea del Sur, y que sigue siendo un fenómeno en expansión en la región, con audiencias cada vez más jóvenes y comprometidas.

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