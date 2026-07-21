"Muy embromado": meteorólogo advierte por peligrosidad de El Niño y prevé "muchísimos evacuados" en Uruguay

El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió que el fenómeno de El Niño que se desarrolla en el océano Pacífico podría tener una intensidad superior a la habitual y provocar importantes inundaciones en Uruguay, con un escenario que, según estimó, podría derivar en "muchísimos evacuados" durante el segundo semestre del año.

El especialista sostuvo que actualmente asigna "un 80%" de probabilidad a ese escenario y señaló que los departamentos más afectados serían Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro por la crecida del río Uruguay.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Ramis explicó que en meteorología los términos "posible" y "probable" tienen un significado distinto al que se utiliza habitualmente.

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"En climatología se usan dos palabras que en el lenguaje común se usan al revés: posible y probable. En climatología todo tiene una probabilidad que va de 0% a 100%, y posible es cuando la probabilidad excede el 70% ", señaló. En ese sentido, afirmó que el escenario que viene advirtiendo desde hace meses tiene "un 80%" de probabilidad de ocurrir.

"Muchísimos evacuados"

Ramis indicó que desde abril viene alertando sobre las consecuencias que podría tener un episodio intenso de El Niño en Uruguay. "Desde abril estoy diciendo que en este segundo semestre va a haber muchísimos evacuados".

A su entender, los meses más complejos serán agosto y diciembre, con especial preocupación por las inundaciones asociadas a la cuenca del río Uruguay.

"Al terminar agosto tal vez el número de evacuados llegue a 30 mil. Los departamentos más embromados Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro por la crecida del río Uruguay y después el resto por las lluvias en el propio país", afirmó.

Según explicó, la crecida del río Uruguay estaría impulsada principalmente por las abundantes precipitaciones previstas para el sur de Brasil.

Un Niño "fuerte"

El meteorólogo sostuvo que actualmente las aguas tropicales del Pacífico presentan una anomalía de temperatura significativa. "Las aguas tropicales del Pacífico están dos grados por encima", lo que "significa un Niño fuerte".

Agregó que "más que nada el sur de Brasil va a ser el principal afectado, las precipitaciones van a ser excesivas en el sur de Brasil y van a llegar al río Uruguay".

Ramis también pidió que las autoridades contemplen este escenario en la planificación de los próximos meses. "Quienes toman decisiones estén al tanto y tengan cuidado", sostuvo, al advertir que "las represas aguas arriba, cuando estén con su caudal al máximo, no van a tener más remedio que abrir porque si no se pueden romper".

Finalmente, insistió en que "el mes de agosto va a ser muy embromado".