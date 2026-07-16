Meteorólogo anticipa un viernes con hasta 30°C en el norte de Uruguay y 20°C en la capital: qué pasa con las lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el viernes será una jornada atípicamente cálida para la estación en el norte del país, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 °C , mientras que en el sur los registros serán sensiblemente menores, pero igualmente agradables .

"Es muy probable que el viernes en el norte del país las temperaturas estén rondando los 30°C de máxima (...) acá vamos a estar con temperaturas de 20°C ", señaló el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Antes de ese aumento térmico, el tiempo comenzó a desmejorar desde la noche del miércoles . Según explicó, ingresarán lluvias por el suroeste y el litoral, mientras que en el norte también se esperan algunas tormentas.

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Cisneros indicó que el viernes se registrará una mejora transitoria de las condiciones del tiempo, lo que favorecerá el rápido ascenso de las temperaturas.

"Va a quedar pesado, húmedo. Prácticamente las lluvias se van a dar en la mañana, más que nada en la zona costera, y eso va a provocar que las temperaturas asciendan en forma rápida", explicó.

De acuerdo con el meteorólogo, el ambiente cálido será pasajero, ya que la inestabilidad continuará durante los días siguientes.

"Es muy probable que el viernes en el norte del país las temperaturas estén rondando los 30° de máxima (...) acá vamos a estar con temperaturas de 20° también", adelantó Nubel Cisneros. pic.twitter.com/emAtufrlYo — Subrayado (@Subrayado) July 15, 2026

Las lluvias seguirán hasta el sábado

El pronóstico prevé que las precipitaciones se mantengan hasta el sábado. Recién durante la tarde de ese día comenzará una mejora por el sur y el suroeste del país, mientras que el norte permanecerá bajo condiciones inestables durante más tiempo.

"Recién el sábado en la tarde comienza a mejorar por la zona sur y suroeste. La zona norte es la que va a permanecer más afectada", sostuvo.

Cisneros aclaró, sin embargo, que por el momento no se esperan tormentas de fuerte intensidad ni acumulados de lluvia especialmente significativos. Según explicó, se tratará de varios días con precipitaciones intermitentes, alternando períodos de lluvia y mejoras temporarias.