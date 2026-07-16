Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Viernes:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo anticipa un viernes con hasta 30°C en el norte de Uruguay y 20°C en la capital: qué pasa con las lluvias

De acuerdo con el meteorólogo, el ambiente cálido será pasajero, ya que la inestabilidad continuará durante los días siguientes

16 de julio de 2026 7:35 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el viernes será una jornada atípicamente cálida para la estación en el norte del país, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 °C, mientras que en el sur los registros serán sensiblemente menores, pero igualmente agradables.

"Es muy probable que el viernes en el norte del país las temperaturas estén rondando los 30°C de máxima (...) acá vamos a estar con temperaturas de 20°C", señaló el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Antes de ese aumento térmico, el tiempo comenzó a desmejorar desde la noche del miércoles. Según explicó, ingresarán lluvias por el suroeste y el litoral, mientras que en el norte también se esperan algunas tormentas.

Más noticias

Meteorólogo brasileño advirtió por un posible episodio de lluvias extremas en Brasil y zonas de Uruguay

Meteorólogo prevé un "casi veranillo" la próxima semana seguido por lluvias y tormentas intensas: los detalles

El viernes habrá una mejora temporaria

Cisneros indicó que el viernes se registrará una mejora transitoria de las condiciones del tiempo, lo que favorecerá el rápido ascenso de las temperaturas.

"Va a quedar pesado, húmedo. Prácticamente las lluvias se van a dar en la mañana, más que nada en la zona costera, y eso va a provocar que las temperaturas asciendan en forma rápida", explicó.

De acuerdo con el meteorólogo, el ambiente cálido será pasajero, ya que la inestabilidad continuará durante los días siguientes.

Las lluvias seguirán hasta el sábado

El pronóstico prevé que las precipitaciones se mantengan hasta el sábado. Recién durante la tarde de ese día comenzará una mejora por el sur y el suroeste del país, mientras que el norte permanecerá bajo condiciones inestables durante más tiempo.

"Recién el sábado en la tarde comienza a mejorar por la zona sur y suroeste. La zona norte es la que va a permanecer más afectada", sostuvo.

Cisneros aclaró, sin embargo, que por el momento no se esperan tormentas de fuerte intensidad ni acumulados de lluvia especialmente significativos. Según explicó, se tratará de varios días con precipitaciones intermitentes, alternando períodos de lluvia y mejoras temporarias.

Las más leídas

El video que reconstruye el choque fatal de Ruta 6 en el que murieron tres jóvenes

La barbería, la casa y los sueños que quedaron truncos: la historia de Adrián, uno de los tres jóvenes que murieron en la tragedia de Ruta 6

Argentina 2-1 Inglaterra: una inmensa selección albiceleste, con épica otra vez, dio vuelta el partido y jugará la final del Mundial 2026 ante España

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de julio

Temas

Meteorólogo Uruguay lluvias

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos