Nacional entrenó en el Gran Parque Central pensando en Wanderers y Tigre; Jorge Bava debe definir una variante en la defensa y tendrá dos altas

El plantel de Nacional entrenó en el Gran Parque Central este miércoles por la tarde pensando en sus dos próximos partidos: el del viernes ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Intermedio y el del martes ante Tigre por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Además, los albos volverán a jugar en su casa el fin de semana siguiente, ante Progreso, por la última fecha de la fase de grupos del Intermedio, con día y hora a definir.

Pero lo pronto para los dirigidos por Jorge Bava es el partido del viernes ante los bohemios y luego el del martes ante Tigre, en el que comenzará a jugarse su posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Sudamericana, donde espera Montevideo City Torque.

Luego del debut con empate sin goles ante Danubio en Jardines, donde Bava pudo estrenar a sus tres principales fichajes, Alexis Marín Arias, Francisco Calvo y Bruno Zuculini, Nacional recibirá a Wanderers, que viene de ganarle 2-0 a Progreso.

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Para este partido, el DT tricolor tendrá una baja en su último once titular. No estará Agustín Rogel por haber llegado a su quinta tarjeta amarilla y que fue sustituido en el primer tiempo ante los franjeados.

Quien lo reemplazó fue Calvo, el costarricense, que había debutado como lateral izquierdo pero pasó a la zaga junto a Sebastián Coates, al tiempo que Camilo Cándido quedó como marcador izquierdo.

Francisco Calvo Foto: Enzo Santos / FocoUy

El defensa tico tuvo una correcta actuación y todo indica que Bava podría repetir esa pareja de centrales.

Además, el entrenador tendrá a la orden a Tomás Viera, quien volverá tras cumplir un partido de sanción ante Danubio.

Otro que quedó habilitado es Nicolás Lodeiro, quien también puede meterse en el plantel para reforzar la zona de volantes.

Agustín Dos Santos, que en Jardines salió a los 11 minutos con un golpe en la cabeza, está recuperado y ha entrenado a la par de sus compañeros.

Danubio vs Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Frente a Wanderers, este viernes a las 19:30, Nacional debe ir por una victoria para mantener sus chances de ser primero en el Grupo B del Intermedio, donde está segundo con 10 puntos a uno del líder Deportivo Maldonado.

Se espera que Bava mantenga la base del equipo que colocó ante Danubio, con la duda de si Cándido comenzará como lateral o más adelantado como ante los franjeados.

El probable equipo de Nacional sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio; Pavel Núñez, Maxi Gómez y Rodrigo Martínez.

Alexis Martín Arias Foto: Enzo Santos / FocoUy

Ante Tigre con nuevas reglas

Los tricolores esperan mejorar su juego ante Wanderers, llegar al gol, y esperar con buenas sensaciones el partido ante Tigre del martes 21 a las 19:00 en el Parque.

En ese partido comenzarán a aplicarse las reglas del Mundial 2026 que la Conmebol aprobó para sus competencias de clubes.

Nacional buscará obtener un buen resultado para encarar la revancha que se jugará el martes 28 en Argentina, donde se definirá la serie. El que pase a octavos jugará en esa fase ante Montevideo City Torque.