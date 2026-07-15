Las críticas de los diarios de Inglaterra tras la derrota y la épica remontada de Argentina para alcanzar la final del Mundial 2026

La agónica y emocionante victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta, que selló el pasaje de la Albiceleste a la final del Mundial 2026 , repercutió de inmediato en las principales portadas digitales del mundo. En cuanto el árbitro estadounidense Ismail Elfath decretó el final del partido, la desolación se apoderó de los portales del Reino Unido, que no tardaron en reflejar el impacto de la eliminación a manos del vigente campeón del mundo.

Los principales medios ingleses lamentaron profundamente cómo el conjunto nacional comandado por Thomas Tuchel dejó escapar la ventaja obtenida a los 55 minutos gracias al gol de Anthony Gordon, permitiendo la épica remontada argentina con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sobre el cierre del encuentro.

El diario sensacionalista The Sun centró su cobertura en el capitán y máximo referente de Argentina bajo el título: “Otro buen Messi”.

En sus líneas interiores, el medio remarcó la frustración de la delegación británica al describir el desenlace del partido: “Los Tres Leones, con el corazón roto tras ser eliminados del Mundial gracias al gol de Lautaro Martínez en tiempo de adición” .

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Y continuó: “Pero los hinchas en pubs y bares de toda Inglaterra quedaron atónitos tras un doblete que puso a Argentina en ventaja en los últimos minutos. Los hinchas, desesperados, no pudieron contener los nervios durante el agotador partido, mientras el tiempo se agotaba contra la Argentina de Messi. Finalmente, quedaron devastados por la remontada de la Albiceleste, y los aficionados volvieron a la cruda realidad tras el encuentro”.

Por su parte, The Guardian mostró dos facetas muy marcadas en su cobertura. En su tapa, el medio optó por priorizar la agenda geopolítica global, enfocándose en el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente y los recientes bombardeos de Estados Unidos en territorio iraní, sin poner nada de fútbol.

La portada de The Sun tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Sin embargo, en sus páginas, este acaparó toda la atención principal de la portada. El prestigioso diario digital tituló con crudeza el sentir de los hinchas: “Los corazones ingleses, rotos después de que un tardío doblete de la Argentina le brinde la clasificación a la final de la Copa del Mundo”

En una sintonía similar de lamento, el diario Daily Mail apuntó contra el desenlace del partido en tierras estadounidenses y tituló de forma contundente: “Angustia para Inglaterra cuando el gol tardío de Lautaro Martínez sella la victoria de Argentina”.

En una línea más analítica, el histórico diario The Times describió la caída ante el clásico rival con una profunda resignación, apelando a la historia reciente del equipo: “El sueño mundialista de Inglaterra termina con una familiar angustia ante Argentina”.

The Telegraph y una tapa que lo dice todo tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026

Finalmente, The Telegraph puso el foco en el planteo de su seleccionador alemán y el impacto de la remontada albiceleste, publicando en su sección deportiva: “La Inglaterra de Thomas Tuchel es eliminada de la Copa del Mundo por una remontada tardía de Argentina”

Con el dolor de una nueva eliminación a cuestas, la prensa británica despide a su seleccionado del torneo norteamericano, mientras que Argentina ya fija su mirada en el duelo decisivo del próximo domingo ante España.