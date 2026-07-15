El golpe a la nuca de Jude Bellingham al Colo Barco en los festejos de Argentina tras eliminar a Inglaterra

Argentina e Inglaterra protagonizaron un partido caliente en las semifinales del Mundial 2026 donde la albiceleste se clasificó a la final al remontar sobre la hora una ventaja de un gol para imponerse 2-1 en otra épica actuación.

El encuentro arrancó con un voltaje muy alto cuando Enzo Fernández le pegó un golpe en la nuca a Elliot Anderson. Eso generó una primera escaramuza entre los jugadores de ambos equipos.

Los ingleses cometieron más faltas (15 contra 11), pero Argentina vio más amarillas: Lisandro Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul, contra una de Anderson, por una falta sobre Lionel Messi en el primer tiempo, que volvió a generar una rencilla a nivel de campo, con el juego detenido.

Sobre el final del partido, los argentinos soltaron un alborozado festejo mientras los ingleses quedaron cabizbajos y demolidos anímicamente por la salvaje remontada albiceleste .

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Fue ahí cuando Jude Bellingham divisó en un festejo al Colo Valentín Barco, quien en ocasión del festejo del 2-1, obra de Lautaro Martínez, se había metido a la cancha a festejar entre los jugadores ingleses.

Bellingham, quien durante el partido tuvo cruces con Gonzalo Montiel y Enzo Fernández, le dio a Barco un golpe en la nuca, a mano abierta.

Nicolás Paz, su excompañero en Real Madrid, solo atinó a separarlos.

Luego llegó Nicolás Otamendi quien empujó a Bellingham y lo alejó del grupo de argentinos que festejaba.

Eso derivó en la respuesta de Morgan Rogers quien reaccionó ante Otamendi y terminó empujándose con Lautaro Martínez.

Así captó toda la secuencia Diario As, luego de que el golpe de Bellingham a Barco se viralizara aisladamente en redes sociales.

Messi se dirigía al grupo de argentinos para celebrar cuando vio lo que ocurría y enfiló hacia otro sector para eludir el conflicto.

Después del partido, habló el capitán de Inglaterra, Harry Kane, quien declaró: "Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los hinchas", admitió Kane en declaraciones a BBC One.

"Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantarlo como fuera y eso, a este nivel en el que estamos, no es suficiente. Estoy devastado. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo, sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador", apuntó.

Kane reconoció que después del tanto de Anthony Gordon (55') a su equipo "le costó presionar al rival cuando tenía el balón".

"En la primera parte y en el inicio de la segunda los presionamos bien y los sometimos a muchísima presión arriba, lo que nos permitió recuperar balones y controlar el partido un poco mejor. Después de nuestro gol, ya fuera porque ellos metieron a más hombres arriba o porque nosotros no pudimos cubrirles hombre a hombre, fue una oleada tras otra de ataques suyos", señaló.

"Cuando nos adelantamos, el mensaje que teníamos era ir a buscar otro gol. Cuando ellos consiguieron sus dos goles, ya se trataba de encontrar algo para reaccionar, pero no logramos volver a entrar en el partido", lamentó.

Inglaterra, que el sábado buscará el tercer puesto ante Francia, solo jugó una vez la final del Mundial, en la edición que albergó y ganó en 1966.