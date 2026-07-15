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Lionel Messi, contundente: "Venimos siendo los mejores desde hace cuatro años, le duela a quien le duela"

Lionel Messi habló con los medios de comunicación en zona mixta, luego de clasificar a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra

15 de julio de 2026 21:25 hs
Tyc Sports

Lionel Messi, capitán y emblema de la selección Argentina, habló con los medios de comunicación luego de la agónica y épica clasificación a la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España el próximo domingo 19 de julio, y fue contundente y claro con sus declaraciones.

"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", comentó Messi sobre el triunfo ante Inglaterra.

Lionel Messi se ha visto al borde de las lágrimas en varios partidos de este, el que es probablemente, su último Mundial.

Lionel Messi se ha visto al borde de las lágrimas en varios partidos de este, el que es probablemente, su último Mundial.

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", agregó.

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"Meterse en una final del mundo otra vez, venimos de ser campeones del mundo. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, le duele a quien le duela y digan lo que digan. Hoy, una vez más, nos podemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió", planteó con un claro palo a las críticas.

Por último, palpitando lo que será la final ante España, Messi dijo: "Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barca, equipo al cual quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo".

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