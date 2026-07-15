Lionel Messi, contundente: "Venimos siendo los mejores desde hace cuatro años, le duela a quien le duela"

Lionel Messi, capitán y emblema de la selección Argentina, habló con los medios de comunicación luego de la agónica y épica clasificación a la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España el próximo domingo 19 de julio, y fue contundente y claro con sus declaraciones.

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"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", comentó Messi sobre el triunfo ante Inglaterra.

Lionel Messi se ha visto al borde de las lágrimas en varios partidos de este, el que es probablemente, su último Mundial. PA Media "Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", agregó.

Luego de otro triunfo épico y trabajado sobre el final, Messi volvió a destacar la tarea grupal: "La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas... es impresionante", expresó.