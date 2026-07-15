Lionel Scaloni, emocionado tras el pase a la final del Mundial 2026: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, se mostró muy emocionado luego del triunfo 2-1 ante Inglaterra en el desenlace del encuentro y la clasificación a la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España, y llenó de elogios al público argentino.

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"Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevo a ganar el partido", expresó Scaloni.