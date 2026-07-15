Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, se mostró muy emocionado luego del triunfo 2-1 ante Inglaterra en el desenlace del encuentro y la clasificación a la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España, y llenó de elogios al público argentino.
Lionel Scaloni, emocionado tras el pase a la final del Mundial 2026: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"
Lionel Scaloni habló desde el campo de juego con los medios de comunicación tras la agónica clasificación a la final del Mundial 2026