Nicolás Olivera dijo que la coalición "se apuró" al anunciar que no votará la rendición y que para HIF Global falta solo "la letra fina"

El intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera , consideró que la Coalición Republicana —integrada por sus correligionarios, además del Partido Colorado y el Independiente— "se apuró" al anunciar que no votará la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento.

" Para mí se apuró la coalición, hubo un apuro ", dijo al ser entrevistado por Todo un tema de El Observador streaming.

Consultado sobre si había existido una discusión a la interna de su partido, Olivera señaló que la decisión fue de los legisladores, que son los "soberanos" en el tema.

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Aunque aclaró que él no vio "a todos los legisladores" en la conferencia que dio la Coalición Republicana para hacer el anuncio . "Sé que hay algunos que no están de acuerdo", agregó.

El intendente de Paysandú dijo que él habría "esperado hasta el final" para poder negociar con el gobierno, aunque eso implicara votar en general el proyecto.

"Sí, se vota en general. ¿Qué pasa? ¿Se va a morir alguien?", se preguntó.

De esta manera, consideró que la Coalición Republicana debió tratar de "incidir" en el proyecto para resolver ciertos problemas.

"Nos perdimos una oportunidad de esperar, negociar, poner arriba de la mesa distintas cosas", señaló.

HIF Global

Olivera también se refirió a la inversión de HIF Global que prevé instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú. La inversión se había anunciado en el gobierno de Luis Lacalle Pou pero todavía no se concretó y durante la administración de Yamandú Orsi se negoció con la empresa una ubicación alternativa, debido a los reclamos del lado argentino, ya que la planta iba a estar ubicada frente a Colón.

Ahora, en tanto, el predio en el que se ubicará la planta estará en un terreno que pertenece a Ancap.

"Me consta que el gobierno está empujando, está alineado en tomar las decisiones que tiene que tomar. Las dos cosas que hoy condicionan la inversión, que es el costo de la energía y la localización, están encaminadas. No con la celeridad que todos queríamos que se tomaran las decisiones, pero está encaminado", dijo Olivera.

Uno de los aspectos que restaba definir era el precio de la energía que cobraría UTE a la empresa. El intendente de Paysandú recordó que la empresa había pedido que fuera de US$ 40 por megavatio y aseguró que el acuerdo, que todavía no fue anunciado oficialmente, hoy está en "cuarenta y pico" o en el "entorno" a los US$ 45.

Pero Olivera prefirió que sea el gobierno quien "diga el precio".

¿Qué falta entonces para concretar la inversión? "Falta la letra fina, la letra chica, ponerlo en un papel y que el gobierno firme con la empresa y la empresa lo que tiene que hacer es cumplir con los estándares ambientales y hacer su cierre financiero. Salir a cerrar económicamente el proyecto. Vienen bien", respondió Olivera.