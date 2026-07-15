Homicidio en barrio Conciliación: la Policía investiga asesinato con arma de fuego a un hombre de 31 años

Al mediodía de hoy un hombre de 31 años y otro de 38 fueron atacados con disparos de arma de fuego desde un vehículo, en la zona de las calles Dr. Teófilo Díaz y Máximo Sáenz, en el barrio Conciliación.

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La víctima de 31 años presentó una herida de bala debajo del brazo izquierdo y falleció mientras recibía asistencia médica. El hombre de 38 años fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el cuello y se encuentra fuera de peligro.

Cerca de la hora del crimen, el Centro de Comando Unificado (911) recibió llamados que alertaron sobre disparos y personas heridas. Cuando llegaron, los policías localizaron a dos hombres, uno de ellos inconsciente, y dispusieron su traslado inmediato a un centro de asistencia médica.

De acuerdo con la información recabada por investigadores, las víctimas se encontraban frente a una vivienda cuando pasó un automóvil de color rojo, desde donde se efectuaron los disparos.