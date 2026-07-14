Dos hombres fueron condenados por el homicidio de un anciano en Paysandú: uno era su vecino y le hacía mandados

La Justicia condenó a dos hombres por el homicidio de un hombre de 70 años , quien fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en la esquina de Artigas y Ledesma , en Paysandú .

Según informó la Jefatura de Policía del departamento sanducero, el crimen fue esclarecido en poco más de 72 horas tras una investigación encabezada por la Fiscalía de 4° Turno, a cargo de Cecilia Irigoyen .

Los condenados fueron J.S.S.R. y F.I.R.T. , ambos con antecedentes penales. Mediante un proceso abreviado , aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a 15 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo como autores de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado .

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De acuerdo con la investigación, los dos hombres ingresaron a la vivienda trepando un muro lindero con una finca abandonada . La hipótesis de la fiscal es que el septuagenario los sorprendió mientras estaban dentro de la casa , lo que derivó en un forcejeo durante el cual la víctima cayó y sufrió una injuria encefálica que le provocó la muerte.

La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo entre 24 y 48 horas antes del hallazgo del cuerpo y constató lesiones defensivas en el brazo izquierdo, compatibles con un intento de resistir el ataque.

Los investigadores no lograron establecer un móvil claro para el crimen. La vivienda no presentaba un gran desorden y varios objetos de valor permanecían en su lugar.

Uno de los condenados era vecino de la víctima

En conferencia de prensa, consignada por El Telégrafo, el jefe de Policía destacó el rápido esclarecimiento del caso y reveló que uno de los condenados mantenía una relación de confianza con Sotelo.

Según explicó, era vecino de la víctima, le realizaba mandados y en ocasiones le pedía dinero, por lo que, a juicio de los investigadores, no existía un motivo aparente para ingresar a la vivienda de esa forma.

Ambos imputados admitieron haber golpeado al anciano al aceptar el proceso abreviado.

Durante la investigación, el trabajo de la Dirección de Investigaciones permitió además relacionar a los ahora condenados con un arrebato cometido el pasado 4 de julio en la intersección de Herrera y Washington. En ese episodio, dos hombres que circulaban en motocicleta le robaron un morral a una mujer.

Durante los allanamientos, la Policía incautó la motocicleta, cascos y prendas de vestir utilizadas en ese hecho, elementos que fueron corroborados mediante registros de las cámaras de videovigilancia.