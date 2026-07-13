Abdala asegura que discusión por el impuesto del 1% "no está fuera de escena" e insistirá en aplicarlo en la Estrategia Nacional de Desarrollo

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , aseguró que la discusión por la aplicación de una sobretasa del 1% del IRPF al 1% más rico en Uruguay " está abierta " y que el Poder Ejecutivo le pidió al movimiento sindical que la dé en el diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo .

" Dejen sos temas y vamos a conversarlo en la Estrategia Nacional de Desarrollo ", recordó Abdala que el Poder Ejecutivo trasladó a la central sindical, en el marco del Diálogo Social, dado que en esa instancia no se iban a discutir cambios tributarios.

Consultado en Todo un Tema de El Observador streaming si el gobierno había trasladado la discusión del 1% a ese ámbito, el presidente del PIT-CNT respondió que sí. " Está abierta la discusión ", dijo.

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" No está fuera de escena porque, repito: el propio Poder Ejecutivo nos planteó a nosotros en el Diálogo Social, como allí no se discutieron cambios en materia tributaria y sí se va a discutir en la Estrategia Nacional de Desarrollo —porque hay que financiarlo—, ' plantéenlo '", recordó el dirigente sindical.

Respecto a la propuesta de aplicar una sobretasa del 1% al IRPF del 1% más rico de Uruguay, Abdala sostuvo que aplicaría a las "personas físicas" y abarcaría a 20 mil personas cuyos patrimonios personales sean iguales o mayores al millón de dólares.

Uno de los argumentos en contra de este impuesto refiere al impacto negativo que podría tener para las inversiones en Uruguay.

"Ahora no existe el 1% y algunos se van. Es contrafáctico. Porque, ¿qué pasa ahora que no existe el 1%? ¿Cómo estamos de inversión? Estamos flojos. De inversión extranjera directa, estamos flojos", consideró el presidente de la central sindical.

Y agregó que algunas empresas que han tenido "importantes exoneraciones" también "se han ido".

"El capital transnacional es medio insaciable", describió.

La aplicación de este impuesto, agregó Abdala, podría ayudar a financiar políticas públicas, en caso de bajo crecimiento de la economía. "Nosotros hemos planteado y no dejamos de persistir en que hay que dar un avance más en que pague más el que tiene más. Si no, tenés que ir haciendo más diferida la solución de los problemas de la infancia".

La Estrategia Nacional de Desarrollo se lanzó a fines de abril y está integrada por la academia, la Confederación de Cámaras Empresariales, el gobierno y el movimiento sindical.