Colonización informó quiénes pueden postularse para ser tamberos en la estancia María Dolores

El Instituto Nacional de Colonización (INC) abrió este lunes 13 de julio un llamado para el arrendamiento de seis fracciones destinadas a la conformación de unidades de producción lechera familiar en el Polo de Desarrollo Lechero de Florida , en el campo de la estancia María Dolores .

El llamado marca el inicio de la distribución de tierras, en un predio estratégico del departamento de Florida, con el objetivo de fortalecer la producción familiar y contribuir a la consolidación de la cuenca lechera central del país, informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Cada fracción contará con vivienda, sala de ordeñe y espacios de acopio, brindando la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad lechera, se añadió.

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Inale marcó que la convocatoria está orientada a la conformación de unidades de producción familiar con priorización de asistencia a jóvenes, mujeres, personas con menores a cargo, productores familiares y asalariados rurales de la zona.

Asimismo, tendrán prioridad quienes cuenten con una carga animal acorde a la capacidad de las fracciones y, además del acceso a la tierra, requieran vivienda.

Los requisitos

Los postulantes deberán acreditar experiencia e idoneidad en la producción lechera y disponer de al menos 60 vacas en ordeñe o su equivalente, las postulaciones podrán realizarse del 13 de julio al 14 de agosto de 2026 y por consultas los interesados pueden comunicarse con la Regional Florida del INC a los teléfonos 4353 9125, 098 545 156 y 091 430 911, o consultar las bases del llamado en el sitio web del instituto.

El lanzamiento del Polo de Desarrollo Lechero de Florida, realizado el 13 de julio, contó con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; del presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre; y del presidente del INC, Alejandro Henry.

Desde Colonización se informó que De Izaguirre destacó la extensión de los predios, de entre 115 y 177 hectáreas, con vivienda y sala de ordeñe, ya que a partir de esta superficie, que posibilita la remisión diaria de dos mil litros de leche, “deja de competir el presupuesto familiar con el de la empresa”, dado que en fracciones más pequeñas se plantea que “come la vaca o come la familiar”.

Asimismo, el lugar también le parece acertado al presidente del Inale: ubicado a 11 kms de San Ramón y a 16 kms de Chamizo, en camino Río Viejo y la ruta 12, el Polo de Desarrollo Lechero facilita el forraje a los productores de la zona, se señaló.

Cuando se facilita el forraje, “el establecimiento puede crecer y mejorar el precio porque puede criar más vacas en el mismo predio”, detalló.

Estancia María Dolores. Foto: Juan Samuelle

"Esperanza" para seis familias

"Hoy se abre la esperanza de seis familias, acá no se le da la tierra a nadie, acá se le da la oportunidad de trabajar", comentó por su parte Henry.

Según su anhelo, estás familias deberán estar remitiendo el próximo otoño.

Al mismo tiempo, marcó las posibilidades del campo de recría que aseguraron el alimento en 122 predios en este invierno.

El valor de todo lo anterior hace que el día de hoy sea "un hito importante para la lechería y para la agricultura familiar", enfatizó.

“Hoy es un día de fiesta para el Uruguay”, celebró el titular del MGAP, quien habló de su "satisfacción" y “alegría” por la marcha del proyecto.

Fratti recordó el trabajo y la inversión de las gremiales lecheras con lo que, dijo, "alcanzaría para terminar la discusión".

Puntualizó que las compras estatales de tierras “no dejan de ser una inversión en un bien social” y, agregó, “se mira mucho los miles de millones en inversión en tierra, pero no nos acordamos que en una época no valían eso, que valían 200 o 300 dólares en la época de la crisis, esa capitalización la hizo el Estado uruguayo”.

Si bien Fratti manifestó no saber “si dentro de 30 años se va a necesitar esta herramienta”, aseguró que “hoy es fundamental”, y que la inversión se transferirá a las nuevas generaciones.