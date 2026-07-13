Las posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras el cierre de la quinta fecha

Con el empate entre Cerro Largo y Defensor Sporting se cerró este lunes la quinta fecha del Torneo Intermedio donde Peñarol pudo conservar el liderazgo del grupo A.
Cerro Largo necesitaba ganar para alcanzar a Peñarol en la cima del grupo A.
Los aurinegros habían dejado dos puntos por el camino al empatar 1-1 con Racing, en el Estadio Centenario.
A falta de dos fechas, solo Defensor Sporting -donde Mauricio Larriera hizo su debut- no tiene chances de ganar el grupo para pasar a la final.
Peñarol está dos puntos por encima de Cerro Largo y Central Español. Racing está a tiro con 7 unidades.
En el grupo B, Deportivo Maldonado es líder con 11 unidades, más allá de que el viernes empató con Albion 1-1.
Nacional es escolta con 10. Danubio y Progreso ya no tienen chances de llegar a la final.
En la Tabla Anual, Depor Maldonado es líder con 40, Racing tiene 38 y Peñarol 37.
Albion está en zona de Copa Libertadores 2027, en el cuarto lugar con 33.
En zona de Copa Sudamericana están Montevideo City Torque, Nacional, Central Español y Wanderers. Los bohemios deberán zafar del descenso si quieren tener competencia internacional el año próximo.
La tabla del descenso
Progreso, Wanderers y Cerro están en zona de descenso pero Danubio está solo tres puntos arriba del villero y cuatro de los bohemios.