Las posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras el cierre de la quinta fecha

Con el empate entre Cerro Largo y Defensor Sporting se cerró este lunes la quinta fecha del Torneo Intermedio donde Peñarol pudo conservar el liderazgo del grupo A.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Cerro Largo necesitaba ganar para alcanzar a Peñarol en la cima del grupo A.

Los aurinegros habían dejado dos puntos por el camino al empatar 1-1 con Racing , en el Estadio Centenario.

A falta de dos fechas, solo Defensor Sporting -donde Mauricio Larriera hizo su debut- no tiene chances de ganar el grupo para pasar a la final.

Juan Barinaga, el jugador de Boca Juniors que está cerca de Peñarol para reforzar el lateral derecho

Aprobados: los debuts de los tres fichajes internacionales de Nacional y lo que dijo Jorge Bava sobre sus estrenos

Peñarol está dos puntos por encima de Cerro Largo y Central Español. Racing está a tiro con 7 unidades.

En el grupo B, Deportivo Maldonado es líder con 11 unidades, más allá de que el viernes empató con Albion 1-1.

Nacional es escolta con 10. Danubio y Progreso ya no tienen chances de llegar a la final.

En la Tabla Anual, Depor Maldonado es líder con 40, Racing tiene 38 y Peñarol 37.

Albion está en zona de Copa Libertadores 2027, en el cuarto lugar con 33.

En zona de Copa Sudamericana están Montevideo City Torque, Nacional, Central Español y Wanderers. Los bohemios deberán zafar del descenso si quieren tener competencia internacional el año próximo.

La tabla del descenso

Progreso, Wanderers y Cerro están en zona de descenso pero Danubio está solo tres puntos arriba del villero y cuatro de los bohemios.