Goes derrotó a Layva y se consagró campeón del Apertura femenino de handball con una campaña perfecta

Goes conquistó el domingo el Torneo Apertura de handball en la rama femenina luego de vencer 28-24 a Layva en un partido donde Martina Barreiro sacó a relucir su chapa de jugadora desnivelante, anotando ocho goles.

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Las misioneras se fueron abajo 14-11 en el primer tiempo donde resultó rápidamente expulsada Rosina González. Sin embargo, las atajadas de Agustina Modernell y los goles de Camila Bianco impulsaron al equipo de Leonardo Puñales.

A partir de los 10 minutos del segundo tiempo, las dirigidas por Miguel Berger empataron y siguieron de largo para terminar ganando 28-24.

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También marcó ocho goles Sabrina Grieco que, una vez más, terminó como la máxima goleadora del Apertura, con 85 goles siendo secundada por Martina Barreiro con 80.

Magdalena Guichón de Scuola Italiana quedó en el top 3 con 65 anotaciones.

Goes ganó sus nueve partidos de la fase regular con 340 goles a favor y 241 en contra (+99 de diferencia).

En las semifinales, que se jugaron tras la disputa de la Copa Libertadores en Asunción, donde participaron junto a Layva y Scuola, derrotaron a Colegio Alemán 28-23 mientras que Layva dejó por el camino a Scuola, ganándole por 18-14.

Scuola quedó tercero al ganarle 33-23 a Alemán.

Fecha Resultado Primera Náutico 24-21 Segunda Layva 29-26 Tercera Enfoque 33-10 Cuarta Unión Santa Rosa-Shangrilá 31-23 Quinta Colegio Alemán 24-22 Sexta CEVVEN 33-26 Séptima Peñarol 42-23 Octava Scuola Italiana 25-23 Novena Malvín 43-20 Semifinal Colegio Alemán 28-23 Final Layva 28-24

El plantel fue conformado por Viviana Hergatacorzian, Silvia Fregueiro, Sabrina Grieco, Martina Barreiro, Camila Barreiro, Martina Márquez, Sofía Giménez, Ana Álvarez de Ron, Fiorella Olivera, Sofía Blengio, Elena Alonso, Luana Pintos, Lucía Merli, Marina Rodríguez, Djanga Albino y Camila Soria.

Álvarez de Ron y Merli llegaron esta temporada desde AEBU que este año no presentó equipo.

El preparador físico que trabaja con Berger es Bruno Schultze y el fisioterapeuta Gonzalo Kuzon.