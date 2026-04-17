La selección uruguaya de beach handball se clasificó al Mundial de Croacia en mujeres al ganar en forma invicta el repechaje en Lima

El beach handball de Uruguay estará representado en el Mundial de Croacia por el equipo femenino que este viernes se clasificó de manera notable al ganar un repechaje jugado en Lima contra las selecciones de Perú y Chile.

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Terceras en el Campeonato Sur y Centroamericano de Rosario en febrero, la selección que dirige Maximiliano Malfatti no se pudo clasificar porque solo había dos plazas directas para el Mundial.

Sin embargo, las mujeres se clasificaron a un repechaje , algo que los varones no tuvieron pese a ocupar el mismo puesto de las mujeres en Rosario (tercero).

El repechaje se jugó a dos ruedas todos contra todos. Uruguay ganó los cuatro partidos 2-0 sin ceder un solo set en la competencia.

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El plantel fue conformado por Brenda Pianavia, Romina Boschiero, Cecilia Pedetti, Julieta Cabrera, Julia Rotundo, Lucía Alonso, Federica Cura, Sofía Olivera, Federica Durán y Ana Iglesias.

Esta última fue la goleadora de Uruguay con 41 goles (en este deporte la mayoría de los goles valen doble) y segunda del torneo, detrás de la chilena Ayelén González, que hizo 42.

Acompañaron al DT Maximiliano Malfatti, María Victoria Pérez y Victoria Becerra.

Con respecto al Sur y Centroamericano, fueron baja de la selección Fiorella Olmos, Carmela Monteverde y Sofía Suárez, tomando sus lugares Rotundo, Alonso y Olivera.

Los partidos de Uruguay

20260417 Federica Cura Uruguay selección uruguaya de beach handball playa Foto: @handballsca Federica Cura Foto: @handballsca

Jueves: Chile 2-0: 16-14, 22-12 (Lucía Alonso 10, Ana Iglesias 8, Federica Cura 6, Brenda Pianavia 4, Cecilia Pedetti 4, Federica Durán 4, Romina Boschiero 2)

Jueves: Perú 2-0:20-4, 26-6 (Cecilia Pedetti 12, Ana Iglesias 8, Federica Cura 6, Federica Durán 6, Julia Rotundo 4, Sofía Olivera 4, Brenda Pianavia 2, Romina Boschiero 2, Lucía Alonso 2)

Viernes: Perú 2-0: 24-6, 18-0 (Federica Durán 10, Ana Iglesias 10, Julia Rotundo 8, Sofía Olivera 6, Brenda Pianavia 4, Lucía Alonso 2, Federica Cura 2)

Viernes: Chile 2-0: 17-16, 18-14 (Ana Iglesias 15, Romina Boschiero 8, Cecilia Pedetti 4, Federica Durán 4, Lucía Alonso 2, Federica Cura 2)