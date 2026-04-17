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Nacional prepara el equipo para visitar a Liverpool en el Centenario, nuevamente con dudas en el arco y con Maxi Silvera; mirá el probable once y los precios de entradas

Nacional se mide ante Liverpool tras el triunfo ante Tolima que trajo calma a los tricolores

17 de abril de 2026 14:02 hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Nacional ultima la preparación para el partido ante Liverpool del próximo domingo a las 19:30 en el Estadio Centenario, el escenario que fijaron los de Belvedere para enfrentar a los tricolores por la 12ª fecha del Torneo Apertura.

El equipo de Jorge Bava llega con calma y en recuperación luego de haber ganado el pasado martes por Copa Libertadores 3-1 ante Tolima en el Gran Parque Central, una victoria que cambió el ánimo del cuadro y los hinchas luego de la derrota 4-2 ante Deportiva Maldonado el pasado sábado en el Campus.

Lejos de la definición en el Apertura, los albos deben sumar para no perder pie en la clasificación, ya pensando en la Tabla Anual. Jugarán un día antes de Peñarol, que el lunes se medirá ante Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo.

Posiciones del Torneo Apertura:

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Dudas en el equipo

El DT tricolor deberá definir este viernes, sábado y domingo el equipo para enfrentar a Liverpool, que también llega tonificado tras superar a Peñarol en el Campeón del Siglo en su última presentación.

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Bava no podrá contar con Nicolás “Diente” López, suspendido por dos partidos por la roja ante el Depor, y tampoco estarán a la orden los lesionados Emiliano Ancheta y Gonzalo Carneiro.

20260324 Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura
Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura

Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura

Quien está recuperado y puede reaparecer este domingo es el lateral izquierdo Camilo Cándido.

Entre las dudas del equipo, una está en el arco. Bava deberá definir si repite con Luis Mejía, quien jugó forzado ante Tolima, en el tramo final de su recuperación de un desgarro y evitando exigirse, o si coloca a Ignacio Suárez, quien lo ha sustituido pero tuvo discretas actuaciones en sus últimos dos partidos.

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Luis Mejía
Luis Mejía regresa al arco de Nacional

Luis Mejía regresa al arco de Nacional

Además, se esperará para ver cómo está Maxi Silvera, quien se perfilaba para sustituir al Diente López, pero se resintió de su desgarro tras volver ante Deportivo Maldonado y Tolima.

Luego, se espera que el DT mantenga un equipo con la base titular.

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Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

El probable equipo de Nacional vs Liverpool será con Luis Mejía o Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Federico Bais o Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Juan Cruz De los Santos y Maximiliano Gómez.

Los precios que fijó Liverpool

Liverpool fijó los precios de entradas para recibir a Nacional que van desde los $ 400 a los $ 800.

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