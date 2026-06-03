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Policía de Maldonado detuvo a 15 personas e incautó drogas y armas en una serie de allanamientos contra el narcotráfico

Los allanamientos fueron en el marco de la operación Jacobo, por la cual ya se habían registrado otras incautaciones en abril y mayo

3 de junio de 2026 20:08 hs
Vehículos incautados en la Operación Jacobo

Vehículos incautados en la Operación Jacobo

Foto: Ministerio del Interior

La Policía realizó una serie de allanamientos en Maldonado en los que detuvo a 15 personas e incautó 57 kilos de cocaína, 7,5 kilos de marihuana, armas de fuego y vehículos, todo en el marco de la operación Jacobo.

En concreto, detuvo a una mujer, a siete hombres con antecedentes penales y otros siete hombres sin antecedentes penales; ahora están a disposición de la Fiscalía de 2do Turno de este departamento.

Los 16 allanamientos se realizaron en Punta del Este y en varios barrios de Maldonado, como Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubbi, Rivera, Maldonado Park y Los Olivos. Entre los vehículos detenidos hay cinco autos, tres camionetas y tres motos. Las autoridades tienen la hipótesis que el armamento incautado fue usado en diferentes delitos.

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Los anuncios fueron encabezados este miércoles por el ministro del Interior Carlos Negro, el director de Policía Nacional José Manuel Azambuya y el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza.

La operación Jacobo ya había dado sus frutos cuando en abril se logró la incautación de 53,432 kilos de cocaína distribuidos en 50 ladrillos. En esa oportunidad también se obtuvieron vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y equipos de vigilancia. Además, un hombre de 51 años fue condenado a cuatro años y medio de prisión por depósito de drogas.

A su vez, en mayo, como parte de la misma operación se encontró un lugar donde se procesaba cocaína para su distribución y comercialización. Allí se encontrsron 4,5 kilos de cocaína, 7,5 kilos de marihuana, pistolas Glock modificadas, más de 550 municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el procesar las drogas.

Imputación a "El Kane", reconocido narcotraficante de San Carlos: tendrá seis meses de prisión preventiva

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Imagen ilustrativa

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El pasado viernes la Policía de Maldonado detuvo Ricardo Pérez, más conocido como "El Kane" en su residencia San Carlos, a la que las autoridades definieron como un "búnker".

Un día después la Justicia lo imputó por un delito de suministros de drogas, tráfico interno de armas y cinco delitos de receptación. Ahora el narcotraficante deberá permanecer seis meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

En el marco del operativo Despertar, se encontraron armas que estaban enterradas en la propiedad. El fiscal del caso, Jorge Vaz, calificó al armamento como "de guerra".

Las autoridades detallaron que para encontrar parte del armamento enterrado en distintos sectores del predio fue necesario solicitar al municipio una máquina retroexcavadora.

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