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Sunca se declaró en conflicto y hará "asambleas sorpresivas" en las obras del proyecto Cipriani en Punta del Este

El sindicato mantiene un conflicto con una de las empresas constructoras, Criba, por el despido de albañiles y otras razones

3 de junio de 2026 19:23 hs
Movilización de trabajadores del SUNCA frente a las obras del proyecto Cipriani en Punta del Este

Movilización de trabajadores del SUNCA frente a las obras del proyecto Cipriani en Punta del Este

Foto: X Marcelo Umpiérrez

La filial del Sunca en Maldonado resolvió declararse en conflicto tras diferencias entre el sindicato y Criba, una de las constructoras que tiene el proyecto del italiano Giuseppe Cipriani en el predio del exhotel San Rafael, en Punta del Este.

Según señaló el sindicato en sus redes sociales, este martes se resolvió por mayoría en una asamblea "entrar en conflicto a la espera de instalar una mesa de negociación ante la negativa y falta de respuesta de la empresa Criba". La medida incluye la "suspensión de horas extras" y "asambleas sorpresivas".

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Este miércoles, además, los trabajadores hicieron una movilización en la zona de San Rafael, informaron medios de Maldonado y el periodista Marcelo Umpiérrez.

El sindicato también reclama el reintegro de trabajadores que fueron cesados y que estaban vinculados al área de albaliñería, al tiempo que denunciaron que existen "sub contratos que violentan el convenio colectivo" .

Respecto a los trabajadores que se desempeñaban como albañiles y fueron cesados, el dirigente del Sunca en Maldonado, Michael Pistone, señaló a FM Gente que los trabajadores fueron despedidos por "avance de obra", aunque quedan tareas de albañilería por hacer.

Además, contó que, en su lugar, la empresa contrató a nuevos albañiles.

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