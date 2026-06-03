Sunca se declaró en conflicto y hará "asambleas sorpresivas" en las obras del proyecto Cipriani en Punta del Este

La filial del Sunca en Maldonado resolvió declararse en conflicto tras diferencias entre el sindicato y Criba , una de las constructoras que tiene el proyecto del italiano Giuseppe Cipriani en el predio del exhotel San Rafael, en Punta del Este .

Según señaló el sindicato en sus redes sociales, este martes se resolvió por mayoría en una asamblea " entrar en conflicto a la espera de instalar una mesa de negociación ante la negativa y falta de respuesta de la empresa Criba ". La medida incluye la " suspensión de horas extras" y "asambleas sorpresivas ".

#AHORA #PuntaDelEste conflicto en la obra de Cipriani en San Rafael. Paró la obra completa con movilización contra la empresa #CRIBA por conflictos internos de los trabajadores con la empresa constructora. pic.twitter.com/GZZ8CyH5aD

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Este miércoles, además, los trabajadores hicieron una movilización en la zona de San Rafael , informaron medios de Maldonado y el periodista Marcelo Umpiérrez.

El sindicato también reclama el reintegro de trabajadores que fueron cesados y que estaban vinculados al área de albaliñería, al tiempo que denunciaron que existen "sub contratos que violentan el convenio colectivo" .

Respecto a los trabajadores que se desempeñaban como albañiles y fueron cesados, el dirigente del Sunca en Maldonado, Michael Pistone, señaló a FM Gente que los trabajadores fueron despedidos por "avance de obra", aunque quedan tareas de albañilería por hacer.

Además, contó que, en su lugar, la empresa contrató a nuevos albañiles.