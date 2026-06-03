La Fiscalía de Milán confirmó postura favorable a indulto de Nicole Minetti y no encontró irregularidades

La Fiscalía de Milán , a cargo de Francesca Nanni, confirmó su posición favorable a otorgar un indulto por razones humanitarias a Nicole Minetti , hoy pareja del empresario italiano Giuseppe Cipriani y exhigienista dental de Silvio Berlusconi.

Según el escrito al que accedió El Observador y que tiene fecha de este 3 de junio de 2026, la fiscal no encontró irregularidades en el proceso que llevó a tomar la determinación en primera instancia .

Las visitas de niños del INAU a la chacra de Cipriani y una adopción "excepcional" que dejó afuera a otra familia: la llave uruguaya del indulto a Nicole Minetti

Fiscal que investiga muerte de abogados en incendio en Garzón pedirá el expediente judicial de la adopción de los italianos Minetti y Cipriani a niño uruguayo

En las últimas semanas, una investigación periodística en Italia a cargo del medio Il Fatto Quotidiano sembró dudas sobre el proceso que derivó en el indulto de Minetti , que había sido condenada en Italia a casi tres años de prisión por inducir a la prostitución a otras personas en las fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi .

La investigación periodística, además, vinculó el indulto con la adopción de un niño del INAU por parte de Minetti y Cipriani en Uruguay en 2023. Es que el cuidado de ese niño —que padece una especie de espina bífida— fue uno de los argumentos que utilizó Minetti para solicitar el indulto, bajo el argumento de que necesitaba estar en Uruguay para dedicarse al cuidado del niño.

La publicación de esta información desató un escándalo en Italia, donde el presidente Sergio Mattarella —encargado de otorgar los indultos— debió exigir explicaciones al Ministerio de Justicia, quien suele elaborar un informe previo para que el mandatario tome la decisión.

Entre los argumentos esgrimidos por la fiscal de Milán, Francesca Nanni, se encuentra que no existen "denuncias penales ni procesos judiciales pendientes ni participación en investigaciones de ninguna naturaleza en Uruguay ni en España respecto de Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani".

También que no se encontraron "irregularidades en el procedimiento de adopción reconocido en Italia por el Tribunal de Menores de Venecia", y que quedó confirmado el "grave cuadro sanitario del menor" adoptado en Uruguay.

Respecto a otras informaciones que había publicado Il Fatto Quotidiano, que vinculó la muerte de dos abogados en Garzón con la adopción del menor y habló de fiestas con drogas en la chacra Gin Tonic de Cipriani en Maldonado, la nota de la fiscal asegura que ninguno de los hechos pudo constatarse.

Sobre la muerte de los abogados, la nota de la Fiscalía de Milán señala que "no existió ninguna batalla judicial" entre los padres biológicos del niño adoptado y la pareja Cipriani-Minetti, ya que los padres biológicos "no comparecieron", fueron "representados por un defensor de oficio" y la madre siempre resultó "inubicable" (de hecho está desaparecida desde hace meses). De esta manera, desestimó las versiones de que uno y otro hecho pudieran estar vinculados.

Y sobre las fiestas en la chacra, Nanni sostuvo que resultaron "desmentidas" las versiones al respecto.

Los asesores legales de Cipriani mostraron su satisfacción ante el dictado del fallo porque entienden que se ajusta a la realidad de los hechos.