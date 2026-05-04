INAU abrió investigación administrativa para revisar proceso de adopción de Giuseppe Cipriani y Nicole Minetti

El Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) abrió formalmente una investigación administrativa para revisar si la adopción de un niño por parte del empresario italiano Giuseppe Cipriani y su pareja Nicole Minetti se realizó bajo los procedimientos previstos.

La decisión se da luego de que Interpol Italia pidiera información a Uruguay con respecto a los antecedentes y el contexto en el que se dio la adopción del niño.

El disparador fue una publicación del medio italiano Il fatto quotidiano, que señalaba que Minetti había sido indultada por el presidente italiano por un motivo humanitario, dado que había adoptado a un niño en Uruguay con severos problemas de salud.

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Minetti había sido condenada en 2019 en Italia a tres años de cárcel por inducción a la prostitución en las fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi, en momentos en que ella era su asesora.

Uno de los motivos que habilitaba la posibilidad del indulto era de carácter humanitario, por estar al cuidado de un familiar enfermo.

A partir de entonces, varios organismos públicos uruguayos revisan sus procedimientos.

Por un lado, el fiscal Sebastián Robles volverá sobre los expedientes del caso que viene investigando desde 2024, con la muerte de los abogados Mercedes Nieto y su pareja en Sierras de Garzón. La pareja apareció calcinada en su rancho de veraneo, y se investigaba hasta ahora como muerte dudosa. Dos informes de Bomberos señalaban que se trató de un accidente, pero una pericia privada habla de la posibilidad de muerte intencional. Nieto era la abogada defensora del niño que adoptó la pareja Minetti-Cipriani. Hasta ahora, la sentencia judicial no recoge la postura de la abogada en el proceso. El fiscal pidió acceder al expediente, que es reservado, para revisar si puede haber vinculación entre la adopción y la muerte de los abogados.

La madre biológica del niño, por su parte, está desaparecida desde febrero. El Ministerio del Interior divulgó su información para dar con su ubicación días atrás, después de que un allegado la reportara como ausente.

En cuanto al proceso de adopción, el INAU pone el foco en varias alertas que se presentan en este caso. Por un lado, porque había otra familia de Maldonado que estaba en proceso para adoptar al mismo niño, y sin embargo fue dejada de lado. Por otro lado, se investigará también por qué se avanzó con la valoración de la pareja italiana, cuando un informe técnico daba cuenta los antecedentes de Minetti, que ya tenía condena en Italia. Cuando la entonces directora de Adopciones, Valeria Caraballo, analizó el tema, consideró que el hombre uruguayo que se postulaba para integrar al niño tenía una denuncia anterior por violencia doméstica, y que por tanto las dos familias presentaban dudas ante la Justicia. Sin embargo, la denuncia no está adjunta en el expediente del INAU y tampoco hubo actuaciones de la Justicia al respecto.

El tercer punto que se prevé analizar es cómo se gestó el vínculo entre el niño y la familia Minetti-Cipriani. Todo empezó en 2019 cuando niños del Centro Infantil de Maldonado iban de visita a la chacra Gin Tonic de Cipriani a actividades recreativas. Esas instancias suelen darse con determinados protocolos de por medio y el objetivo de la investigación es ver si esos protocolos se cumplieron.