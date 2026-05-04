Blancos tomarán acciones parlamentarias para evitar que la Junta de Transparencia y Ética Pública se "politice"

El Partido Nacional abordará “acciones parlamentarias” para cuestionar los cambios de criterios en los procedimientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por parte de la mayoría oficialista que, según entienden, provocan “ opacidad y oscurantismo” en el organismo . El partido lo resolvió luego de recibir un informe de Luis Calabria , el representante de la oposición en la Jutep.

En el encuentro, Calabria relató “una serie de cambios de criterios y procedimientos” como ser la “modificación unilateral del protocolo sobre el tratamiento de denuncias” el que fuera modificado por la Presidente del organismo Ana Ferraris. Para los blancos ese cambio permitió que “se incidiera en expedientes concretos”.

En la interpelación que el diputado blanco Pablo Abdala llevó adelante en el pasado mes de diciembre al ministro de Educación, José Carlos Mahía, el interpelante afirmó que el primer expediente en el cual se aplicó el nuevo criterio fue una denuncia contra el intendente nacionalista de Salto, Carlos Albisu.

Calabria también señaló que se han producido “actuaciones paralelas por fuera de expedientes” lo que constituye para el nacionalista un “ vicio procedimental grave ”.

Otro punto advertido por el nacionalista ante el órgano máximo del Partido Nacional fue la intervención directa de miembros del Directorio de la Jutep en expedientes concretos así como la limitación al registro de los fundamentos de sus votos discordes con los de la mayoría. Según Calabria “la mayoría desplazó los fundamentos de votos discordes desde las resoluciones hacia las actas, con efecto retroactivo sobre resoluciones ya notificadas y retiradas de la web, afectando la transparencia y el principio de irretroactividad”.

Calabria también informó sobre un proceso de reestructura interna de la JUTEP que debilita el peso de la Asesoría Letrada del organismo. En conferencia de Prensa, tras la sesión del directorio blanco, el presidente del cuerpo, el senador Álvaro Delgado, hizo referencia a este punto y señaló que “el oficialismo quiere reformar internamente al organismo para quitarle peso a la Asesoría Letrada y esquivar la independencia técnica para que no haya contralor técnico y pase a haber contralor político de la Jutep”.

“Nos preocupa que la Jutep se politice y empiece a ganar la opacidad, el oscurantismo y se ponga en tela de juicio la transparencia. El avance sobre la independencia técnica de la Jutep para ser un órgano de decisión política es un tema que vamos a tratar con la Agrupación Parlamentaria para activar mecanismos de carácter parlamentario de defensa de las garantías de los uruguayos”, dijo Delgado