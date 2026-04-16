Los pibes de Jorge Bava: los juveniles de Nacional a los que apuesta el DT y que le comienzan a dar resultado

La asistencia de Agustín Dos Santos a Nicolás López para el tercer gol de Nacional fue destacada y celebrada especialmente por los tricolores, que vieron como uno de sus juveniles brillaba en los pocos minutos que tuvo en cancha este martes por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central, donde los albos le ganaron 3-1 a Deportes Tolima.

Desde su llegada al club, hace seis partidos, el entrenador Jorge Bava ha recurrido a promesas del la cantera .

Este miércoles, el equipo tricolor terminó con tres de ellos: Dos Santos, Luciano González y Pavel Núñez, quienes vivieron su debut en la Copa Libertadores.

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Las lesiones y las rotaciones les han abierto a los juveniles la posibilidad de sumar minutos.

Algunos de ellos ya habían comenzado la temporada a las órdenes de Jadson Viera, con amistosos en el verano y partidos por el Apertura.

Ante Cerro Largo, el en debut de Bava, el DT le dio ingreso a Federico Bais y a Pavel Núñez.

Bais, de 18 años, es una de las revelaciones de Nacional en esta temporada ocupando el lateral izquierdo.

federico bais maximiliano noble deportivo maldonado nacional 20260411 Federico Bais contra Maximiliano Noble en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Su debut fue el 13 de enero ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF y ya suma 11 partidos, con cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 725 minutos hasta el momento.

Tiene ocho partidos oficiales, pero aún no ha debutado en la Libertadores.

Por su parte, Pavel Núñez, se dio este martes el gusto de debutar en la copa y en el Parque. “Un sueño más cumplido con esta camiseta. Noche de Libertadores con nuestra gente y con victoria. Pisando fuerte, vamos que queda mucho”, comentó.

joaquín fernández pavel núñez deportivo maldonado nacional 20260411 Joaquín Fernández y Pavel Núñez en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Este juvenil de 20 años que lleva el nombre del gran volante checo Pavel Nedved, ya tiene nueve partidos en Nacional, club en el que debutó en enero de 2025 con Martín Lasarte como DT y con quien estuvo como suplente ante Torque en febrero, sin ingresar.

En este 2026 volvió a tener oportunidades en Primera. Jadson Viera lo utilizó por la Copa de la Liga y en su último partido ante Defensor Sporting, donde tuvo su estreno oficial con 5 minutos.

Luego, Bava lo ha tenido a la orden en sus seis partidos, en los que coincidió con lesiones de Maxi Silvera y Gonzalo Carneiro. Ingresó en los minutos finales ante Cerro Largo y Torque, no jugó ante Central Español ni ante Coquimbo, tuvo su primera titularidad ante Deportivo Maldonado, con un gran trabajo físico en la derrota 4-2, y este martes ingresó en el final ante Tolima.

Es un delantero que ha mostrado buenas condiciones y que ahora espera por su primer gol.

Tomás Viera (20 años) es otros de los juveniles a los que ha recurrido Bava y que ya tiene más de 10 partidos en el club. Su debut fue en julio de 2025 en un amistoso ante Paysandú FC y el estreno oficial fue 12 de octubre de 2025 con sus 36 primeros minutos, de la mano de Pablo Peirano, los que les bastaron para ser uno de los campeones uruguayos.

20260313 Gonzalo Freitas y Tomás Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (18) Gonzalo Freitas y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Este zaguero zurdo que fue uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 de Estados Unidos y luego tuvo una rotura de ligamentos de rodilla.

En esta temporada 2026, con Jadson Viera tomó fuerza en la Copa de la Liga, donde formó zaga con Paolo Calione, quien ya tiene más rodaje en Primera. En el Apertura debutó ante Wanderers, con un gran partido, y luego jugó ante Defensor Sporting, ambos como titular, en el marco de la lesión de Sebastián Coates

Con la llegada de Bava, siguió en el equipo con otros cuatro partidos, Cerro Largo, Torque, Coquimbo y Deportivo Maldonado, en todos completando los 90 minutos, con una complicada actuación ante los fernandinos en el Campus el pasado viernes que contrastó con sus anteriores partidos en buena forma. Ante Tolima fue suplente

De la selección al equipo

Otro de los juveniles es Luciano González, una de las caras nuevas de este 2026, a quien Bava hizo debutar de forma oficial en Primera y en la Libertadores.

Luciano González renovado en Nacional Luciano González renovado en Nacional

Este volante nacido el 7 de marzo de 2008 tuvo sus tres primeros partidos con Jadson Viera por la Copa de la Liga AUF, donde formó dupla junto a Agustín Dos Santos.

Luego, no volvió a jugar recientemente estuvo como sparring de Marcelo Bielsa en los amistosos de la selección ante Inglaterra y Argelia, algo que también había hecho el año pasado en las giras por Malasia y en los amistosos ante México y Estados Unidos.

Luciano González y Marcelo Bielsa Luciano González y Marcelo Bielsa

Tras volver de Europa, Bava lo metió en el plantel y lo llevó a Chile para el partido ante Coquimbo, en el que no jugó.

Luego, debutó en Primera como titular ante Deportivo Maldonado y este martes, Luchito, como lo apodan, también ingresó por Copa Libertadores en el Parque.

Agustín Dos Santos, que también ha sido sparring de Bielsa, volvió a tener minutos este martes ante Tolima, en su primer partido con Jorge Bava y en su debut en Copa Libertadores, y se destacó con su gran asistencia para el Diente López.

20260117 Agustín Dos Santos Nacional Cerro Largo Copa de la Liga AUF. Foto: Leonardo Carreño/Focouy (3) Agustín Dos Santos Foto: Leonardo Carreño/Focouy

A sus 18 años, el 10 tricolor y que está en la carpeta de Valladolid de España, ya suma 20 partidos. En el segundo semestre de 2025 tuvo sus primeros cinco partidos oficiales, todos con Peirano, siendo parte del plantel campeón.

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar

Este 2026 lo comenzó con la Supercopa ante Peñarol y cuatro partidos por el Apertura con Jadson, el último el 13 de marzo, hasta volver a jugar este martes ya con Bava, quien lo había tenido como suplente y sin ingresos en sus primeros cinco partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2044219001035747395&partner=&hide_thread=false ¿Vamos a hablar de la asistencia que metió el muchachito este que lleva la 10? pic.twitter.com/V569NucNAf — Nacional (@Nacional) April 15, 2026

La sorpresa de Bava

Este martes Jorge Bava sorprendió con un nuevo juvenil que primero entró en la convocatoria y que finalmente estuvo en el banco de suplentes.

Juan Ignacio García, juvenil de Nacional Juan Ignacio García, juvenil de Nacional

Se trata de Juan Ignacio García, volante de 19 años oriundo de Las Piedras, Canelones, que solo tiene un partido en Primera, el amistoso ante Campana de Libertad en junio de 2025.

Este mediocampista ha hecho toda la escalera de formativas en Los Céspedes, jugó la Libertadores sub 20, y ahora es quien se perfila para tener su debut oficial en Primera.

Rodrigo Martínez volvió a la lista

Otro que volvió al plantel este martes fue Rodrigo Martínez, de 18 años, uno de los juveniles que con sus desbordes y su gran pegada causó mejores sensaciones en los partidos de verano, en los que debutó en Primera.

Rodrigo Martínez en su debut en Nacional Rodrigo Martínez en su debut en Nacional

Jugó tres encuentros como titular por la Copa de la Liga, luego tuvo seis presencias por el Torneo Apertura, tres de ellas como titular, entre las que estuvo el clásico ante Peñarol, siendo su último partido el 20 de marzo ante Defensor, el último de Jadson Viera.

Con Bava no había estado a la orden, hasta que este martes tuvo su primera convocatoria y ahora espera para volver a tener minutos.