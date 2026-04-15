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El mensaje de Nacional para despedirse de José Emilio Santamaría, que falleció este miércoles, y el homenaje que le realizó en 2018

El club envió sus "condolencias" a la "familia, amigos, allegados" de Santamaría, así como al Real Madrid, que comunicó la muerte de Santamaría horas atrás

15 de abril de 2026 10:16 hs
José Emilio Santamaría en Nacional

José Emilio Santamaría en Nacional

Nacional se despidió de José Emilio Santamaría, el legendario exjugador uruguayo del tricolor y el Real Madrid que falleció este miércoles a sus 96 años, con un mensaje en sus redes sociales.

"El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, histórico referente de la institución y ganador de 10 títulos nacionales y 1 internacional con el Decano, entre ellos 4 Campeonatos Uruguayos", escribió el tricolor en sus redes.

El club envió sus "condolencias" a la "familia, amigos, allegados" de Santamaría, así como al Real Madrid, institución que comunicó la muerte del exfutbolista horas atrás.

Para Nacional, el nombre de Santamaría "quedará para siempre en la memoria de nuestro club y del fútbol mundial".

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El homenaje de Nacional a Santamaría en 2018

En 2018 Nacional homenajeó a Santamaría al ponerle su nombre a la cancha 3 del complejo Los Céspedes, con el exfutbolista presente en el homenaje junto a su esposa Nora Celia.

Hernán Navascués, histórico delegado de Nacional, dijo que el cambio iba a permitir que "los jugadores que empiecen a practicar en estas canchas, empiecen a dar sus primeros pasos, sientan curiosidad por saber quién fue Santamaría y cuando sepan quién fue, sentirán un gran impulso para proyectarse en el futuro".

"Hoy es uno de esos días de gloria que todo ser humano tiene a veces. Es alegría, llenar el corazón y transmitir al resto de la juventud que viene luchando en las canteras del club, que se les inyecte el cariño a Nacional y que lo defiendan a más no poder", dijo en aquella ocasión Santamaría.

"En mi casa de Madrid hay una camiseta y una bandera de Nacional y de la selección uruguaya, porque esto fue mi vida. Agradezco al presidente y a la directiva", agregó.

homenaje josé emilio santamaría nacional 2018
El homenaje de Nacional a José Emilio Santamaría en 2018

El homenaje de Nacional a José Emilio Santamaría en 2018

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