Falleció José Emilio Santamaría, ídolo del Real Madrid y Nacional, a los 96 años

El Real Madrid confirmó el fallecimiento de José Emilio Santamaría , el legendario exjugador uruguayo que se convirtió en ídolo del club merengue y de Nacional entre los años 50 y 60.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría , una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial" , informó el Madrid en un comunicado publicado a las 4:11 de la madrugada de Uruguay.

La "Casa Blanca" envió sus condolencias a la esposa, hijos, nietos, bisnietos y todos los familiares y seres queridos del exfutbolista, que tenía 96 años.

Santamaría debutó en Nacional en 1947, con 17 años , y se mantuvo en el tricolor durante una década en la que jugó 290 partidos y obtuvo diez títulos oficiales , entre ellos cuatro campeonatos uruguayos.

En 1957 fue contratado por el Real Madrid, club al que defendió hasta 1966. Allí ganó "4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos", según destaca el propio club español en su comunicado.

"Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida", afirmó el presidente merengue, Florentino Pérez, en declaraciones oficiales.

Durante su carrera defendió a la selección uruguaya y a la española. Con la primera jugó 25 partidos y participó del Mundial de Suiza 1954, mientras que con la segunda disputó 16 encuentros y fue parte del equipo que compitió en Chile 1962.

Fue luego entrenador de la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México 1968 y Moscú 1980, y dirigió a su combinado mayor en el Mundial jugado en su país en 1982. También estuvo al frente del Espanyol de 1971 a 1978, lo que lo convirtió hasta ahora en el técnico con más partidos al frente del conjunto catalán.

En 2018 Nacional homenajeó a Santamaría al ponerle su nombre a una de las canchas del complejo Los Céspedes. "Hoy es uno de esos días de gloria que todo ser humano tiene a veces. Es alegría, llenar el corazón y transmitir al resto de la juventud que viene luchando en las canteras del club, que se les inyecte el cariño a Nacional y que lo defiendan a más no poder", dijo en aquella ocasión el exfutbolista.