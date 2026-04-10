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Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el empate de local de Real Madrid 1-1 ante Girona por LaLiga de España

El uruguayo fue el autor del gol en el empate como locales frente al conjunto catalán y el título quedó muy lejos

10 de abril de 2026 19:14 hs
Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League

FOTO: AFP

Federico Valverde jugó este viernes el partido adelantado de LaLiga de España en su fecha 31 y Real Madrid sigue sin poder levantar el mal nivel que ha tenido en sus últimos encuentros, ya que apenas pudo igualar como local en el Estadio Santiago Bernabéu, 1-1 contra Girona, en el que ingresó sobre el final Cristhian Stuani.

Tras este empate, los merengues prácticamente hipotecaron sus chances en LaLiga de España, ya que Barcelona les lleva 6 puntos en el liderazgo, con un partido de menos jugado.

Las críticas a Federico Valverde

Tras el 1-1 del partido ante Girona de este viernes, tanto Real Madrid como Federico Valverde, recibieron críticas de los medios españoles.

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El diario deportivo Marca escribió sobre el uruguayo:

"Primera parte: menos protagonista que en otras ocasiones, pero aportando movilidad y dinamismo. En su posición habitual de interior diestro. Gran disparo que despejó Gazzaniga con una buena parada. Nota del primer tiempo: 5"

Y luego añade: "Segunda parte: dos minutos de furia tras la reanudación. Sacó el cañón que tiene en la derecha para adelantar al Madrid con un disparo marca de la casa desde la frontal del área. Inmediatamente después, estuvo a punto de fabricar el segundo de la noche en una gran asistencia desde la derecha que no acertó a rematar Mbappé. Buen balón filtrado a Mbappé en la recta final. Nota final: 6".

Por su parte, el diario AS de Madrid, fue por el mismo camino:

"Valverde: en un partido en el que estaba pasando desapercibido, terminó siendo el cañón. Suyo fue el trallazo desde 25 metros que intimidó tanto a Gazzaniga, que no puso el cuerpo duro para detenerlo. Un chut que le salió algo centrado y era parable, pero durísimo. Marca de la casa. Fue un fogonazo puntual que valió un potosí, entonces. Pero a nivel individual, poco más que eso. Nota: 5".

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