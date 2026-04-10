Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el empate de local de Real Madrid 1-1 ante Girona por LaLiga de España

Federico Valverde jugó este viernes el partido adelantado de LaLiga de España en su fecha 31 y Real Madrid sigue sin poder levantar el mal nivel que ha tenido en sus últimos encuentros, ya que apenas pudo igualar como local en el Estadio Santiago Bernabéu, 1-1 contra Girona, en el que ingresó sobre el final Cristhian Stuani.

El uruguayo anotó un golazo para abrir el marcador, pero luego llegó el francés Thomas Lemar para igualar el compromiso y darle un punto de oro a los catalanes.

Tras este empate, los merengues prácticamente hipotecaron sus chances en LaLiga de España, ya que Barcelona les lleva 6 puntos en el liderazgo, con un partido de menos jugado.

Tras el 1-1 del partido ante Girona de este viernes, tanto Real Madrid como Federico Valverde, recibieron críticas de los medios españoles.

El gigante de Europa que está tras los pasos de Darwin Núñez para que llegue después del Mundial 2026

El diario deportivo Marca escribió sobre el uruguayo:

"Primera parte: menos protagonista que en otras ocasiones, pero aportando movilidad y dinamismo. En su posición habitual de interior diestro. Gran disparo que despejó Gazzaniga con una buena parada. Nota del primer tiempo: 5"

Y luego añade: "Segunda parte: dos minutos de furia tras la reanudación. Sacó el cañón que tiene en la derecha para adelantar al Madrid con un disparo marca de la casa desde la frontal del área. Inmediatamente después, estuvo a punto de fabricar el segundo de la noche en una gran asistencia desde la derecha que no acertó a rematar Mbappé. Buen balón filtrado a Mbappé en la recta final. Nota final: 6".

Por su parte, el diario AS de Madrid, fue por el mismo camino:

"Valverde: en un partido en el que estaba pasando desapercibido, terminó siendo el cañón. Suyo fue el trallazo desde 25 metros que intimidó tanto a Gazzaniga, que no puso el cuerpo duro para detenerlo. Un chut que le salió algo centrado y era parable, pero durísimo. Marca de la casa. Fue un fogonazo puntual que valió un potosí, entonces. Pero a nivel individual, poco más que eso. Nota: 5".