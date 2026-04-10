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El gigante de Europa que está tras los pasos de Darwin Núñez para que llegue después del Mundial 2026

El delantero uruguayo busca nuevos horizontes y no le faltan clubes importantes para elegir

10 de abril de 2026 14:00 hs
La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

Luego de no poder jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita, su club, tras la llegada de Karim Benzema al equipo y por decisión del técnico Simone Inzaghi, Darwin Núñez recobró la alegría con la selección uruguaya en los dos encuentros de la fecha FIFA de marzo en los que enfrentó a Inglaterra en Wembley y a Argelia en Turín, Italia. Esta ciudad justamente puede ser el futuro domicilio del goleador, ya que en ese país informan que Juventus lo quiere para después del Mundial 2026.

Se trata de un club de los gigantes de Europa y que está renovando no solo su plantel, sino también su entrenador.

La experiencia de Luciano Spalletti como DT es uno de los puntos fuertes que tiene ahora Juventus de cara al futuro.

La posibilidad de Darwin Núñez en el calcio

La intención de Luciano Spalletti es mejorar a un club como Juventus que no ha tenido la temporada esperada en el calcio italiano ni tampoco en lo internacional.

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Pensando el renovar la ofensiva para la temporada que viene que comienza luego del Mundial 2026, el DT de la Vecchia Signora y también los dirigentes, comenzaron a monitorear con atención el nivel de Darwin Núñez.

Tanto en Italia como en Inglaterra, desde donde surgió la información, Juventus comenzó las gestiones para contar con el ex Peñarol en tres meses.

El contrato de Darwin Núñez con Al-Hilal vence en 2028, pero según se informa, ya existieron las primeras conversaciones con el objetivo de llevar a buen puerto las negociaciones entre ambos equipos.

Como informó Referí, el uruguayo ya tuvo un interés de Chelsea. pero hasta ahora, no hubo más novedades.

Por eso, Juventus quiere apretar el acelerador por Darwin Núñez para poder tenerlo en la Serie A italiana desde julio próximo.

El pasado 31 de marzo, Referí informó que Darwin Núñez, debido a que está impedido de jugar, fue el futbolista cuya ficha perdió más valor en el mercado en los últimos meses.

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