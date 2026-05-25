Peñarol: el "mea culpa" de Maximiliano Olivera por la expulsión que lo dejó afuera ante Defensor Sporting y la "frustración" de la eliminación por Copa Libertadores

Peñarol venció 2-0 a Defensor Sporting este domingo en el Estadio Franzini por la segunda fecha del Torneo Intermedio, en un encuentro en el que además de llevarse los tres puntos también tuvo la buena noticia del retorno de Javier Cabrera a las canchas.

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Después del encuentro el capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, dio una rueda de prensa en la que reconoció que no lo sorprendió su suspensión de dos partidos por su expulsión en el anterior partido ante Defensor, por la fecha 14 del Torneo Clausura, que lo dejó afuera de las primeras dos fechas del Torneo Intermedio y dijo que deberá "corregir" su error.

"Me habían echado no hace mucho y me habían dado dos (partidos), me perdonaron uno, son cosas a corregir. Tengo que hacer mea culpa de la cagada que me mandé el otro día, más que nada la primera amarilla, una estupidez, corregir eso", admitió el lateral carbonero, que tras no disputar este partido vuelve a estar habilitado.

El lateral valoró la victoria del Aurinegro, la mejoría en el rendimiento y la recuperación de varios jugadores lesionados, aunque también marcó que en el equipo están "dolidos" por no cumplir "el objetivo más grande del semestre" que era pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, una "frustración muy grande" para el plantel.