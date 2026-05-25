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Peñarol: el "mea culpa" de Maximiliano Olivera por la expulsión que lo dejó afuera ante Defensor Sporting y la "frustración" de la eliminación por Copa Libertadores

"Dentro de lo malo viene creciendo el equipo y tenemos que seguir así, seguir ganando", afirmó el capitán de Peñarol tras la victoria de su equipo

25 de mayo de 2026 8:00 hs
Maximiliano Olivera&nbsp;

Maximiliano Olivera 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Después del encuentro el capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, dio una rueda de prensa en la que reconoció que no lo sorprendió su suspensión de dos partidos por su expulsión en el anterior partido ante Defensor, por la fecha 14 del Torneo Clausura, que lo dejó afuera de las primeras dos fechas del Torneo Intermedio y dijo que deberá "corregir" su error.

"Me habían echado no hace mucho y me habían dado dos (partidos), me perdonaron uno, son cosas a corregir. Tengo que hacer mea culpa de la cagada que me mandé el otro día, más que nada la primera amarilla, una estupidez, corregir eso", admitió el lateral carbonero, que tras no disputar este partido vuelve a estar habilitado.

El lateral valoró la victoria del Aurinegro, la mejoría en el rendimiento y la recuperación de varios jugadores lesionados, aunque también marcó que en el equipo están "dolidos" por no cumplir "el objetivo más grande del semestre" que era pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, una "frustración muy grande" para el plantel.

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"Es difícil hablar de resultados cuando no conseguimos el resultado más importante, que era pasar de fase, pero dentro de lo malo viene creciendo el equipo y tenemos que seguir así, seguir ganando, y pensar en el miércoles que tenemos que clasificar a la Copa Sudamericana", sentenció Olivera, refiriéndose al partido contra Independiente Santa Fe por la Libertadores.

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