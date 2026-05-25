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El calendario de pago de subsidios BPS para junio 2026: cuándo se cobra por desempleo, enfermedad y maternidad

Los pagos alcanzan tanto a beneficiarios de Montevideo como del interior del país y podrán cobrarse de diferentes maneras

25 de mayo de 2026 7:55 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó el calendario de pagos de los subsidios correspondientes a junio de 2026, que incluyen prestaciones por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad.

Los pagos alcanzan tanto a beneficiarios de Montevideo como del interior del país y podrán cobrarse a través de locales de pago, bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

Fechas de cobro en Montevideo

Para los beneficiarios que residen en Montevideo, los subsidios por desempleo —ya sea por despido o suspensión—, enfermedad, maternidad y paternidad se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el martes 2 de junio hasta el lunes 22 de junio.

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En tanto, quienes cobren a través de empresas contratistas como Abitab, RedPagos y Anda podrán hacerlo desde el miércoles 3 de junio hasta el lunes 22 de junio.

Por otra parte, los pagos mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iede) se efectuarán el martes 2 de junio.

Fechas de cobro en el interior

Para los beneficiarios del interior del país que cobran mediante bancos o Iede, los pagos estarán disponibles el martes 2 de junio.

En el caso de los pagos a través de empresas contratistas, como Abitab, RedPagos y Anda, el período de cobro irá desde el miércoles 3 de junio hasta el lunes 22 de junio de 2026.

Qué se necesita para cobrar

El BPS informó que, para cobrar los subsidios, los titulares deberán presentar la cédula de identidad vigente.

Si el trámite es realizado por apoderados, tutores o curadores, deberán presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de este enlace de BPS.

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