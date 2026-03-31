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El valor de la ficha de Darwin Núñez es la que más se devaluó debido a lo poco que jugó en Arabia Saudita; mirá la importante cifra

El futbolista de Al-Hilal y de la selección uruguaya, perdió fuerza en el mercado, debido a sus pocos goles y su escasa actividad

31 de marzo de 2026 12:47 hs
Darwin Núñez en Al Hilal

Darwin Núñez en Al Hilal

El presente de Darwin Núñez, quien se encuentra este martes en Turín con la selección uruguaya a la orden para jugar algunos minutos ante Argelia por la fecha FIFA de marzo, no es el mejor en su club, Al-Hilal de Arabia Saudita.

Desde la llegada de Karim Benzema, el técnico Simone Inzaghi lo sacó de la lista de futbolistas habilitados para jugar la Saudi Pro League, la liga de ese país, así como también todas las copas y competencias locales.

El ex Peñarol solamente puede jugar la Champions League de Asia con su equipo, pero hace un mes, la competición fue suspendida hasta previo aviso por parte de la Confederación Asiática de Fútbol por el conflicto en Medio Oriente.

Se devaluó la ficha de Darwin Núñez

Según un informe que publicó la página alemana especializada en estadísticas y datos de los distintos futbolistas del mundo, Transfermarkt, Cristiano Ronaldo sigue manteniendo su valor en la Saudi Pro League y el que más devaluó el mismo en este último tiempo fue Darwin Núñez.

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Según el informe, el portugués mantuvo su valor de mercado de 12 millones de euros (US$ 13,8 millones) a pesar de tener 41 años.

Mientras tanto, el futbolista más valioso en Arabia Saudita sigue siendo el delantero italiano-argentino Mateo Retegui, con 35 millones de euros (US$ 40,3 millones), pero tuvo una rebaja de 5 millones de euros en esta última actualización que realizó Transfermarkt.

Por su parte, el delantero uruguayo Darwin Núñez, sufrió la mayor rebaja de toda la liga, con una reducción de 10 millones de euros (US$ 11,5 millones), situando su nuevo valor en 25 millones de euros (US$ 28,8 millones). El uruguayo solo anotó seis goles en 16 partidos en esta temporada en la liga, en la que hace meses que ya no puede jugar por lo que se explicó.

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