Nacional y Defensor Sporting ganaron y Peñarol vs Aguada se suspendió; mirá los resultados del lunes de la Liguilla de la Liga Uruguaya de básquetbol

La Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo triunfo de Nacional y Defensor Sporting en sus respectivos partidos de este lunes, mientras que Peñarol vs Aguada, que era el destacado de la noche, se suspendió.
Los tricolores le ganaron a Malvín de visitantes por 71-69, encuentro en el que los albos dominaron durante los primeros cuartos y en el que los playeros se acercaron en el tramo final.
Defensor Sporting también se impuso de visitante ante Hebraica Macabi por 84-80.
Suspendido Peñarol vs Aguada
El partido entre el puntero, Peñarol, ante Aguada, que se iba a jugar en el Palacio Peñarol a la hora 21:15 debió suspenderse por humedad en el gimnasio mirasol.
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La tabla hasta el momento indica que los carboneros lideran con 46 puntos (en 26 partidos jugados), Hebraica y Malvín suman 43 (ambos con 28 juegos), y Aguada, Nacional (26 partidos ambos) y Defensor Sporting (28) tienen 41 unidades.