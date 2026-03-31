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Nacional y Defensor Sporting ganaron y Peñarol vs Aguada se suspendió; mirá los resultados del lunes de la Liguilla de la Liga Uruguaya de básquetbol

Tricolores y violetas lograron importantes victorias de visitantes

31 de marzo de 2026 9:51 hs
Festejo tricolor

Festejo tricolor

La Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo triunfo de Nacional y Defensor Sporting en sus respectivos partidos de este lunes, mientras que Peñarol vs Aguada, que era el destacado de la noche, se suspendió.

Los tricolores le ganaron a Malvín de visitantes por 71-69, encuentro en el que los albos dominaron durante los primeros cuartos y en el que los playeros se acercaron en el tramo final.

Defensor Sporting también se impuso de visitante ante Hebraica Macabi por 84-80.

Suspendido Peñarol vs Aguada

El partido entre el puntero, Peñarol, ante Aguada, que se iba a jugar en el Palacio Peñarol a la hora 21:15 debió suspenderse por humedad en el gimnasio mirasol.

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Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció al escolta Hebraica Macabi, Nacional superó a Defensor Sporting y Aguada le ganó a Malvín

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La tabla hasta el momento indica que los carboneros lideran con 46 puntos (en 26 partidos jugados), Hebraica y Malvín suman 43 (ambos con 28 juegos), y Aguada, Nacional (26 partidos ambos) y Defensor Sporting (28) tienen 41 unidades.

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