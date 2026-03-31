Nacional y Defensor Sporting ganaron y Peñarol vs Aguada se suspendió; mirá los resultados del lunes de la Liguilla de la Liga Uruguaya de básquetbol

La Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo triunfo de Nacional y Defensor Sporting en sus respectivos partidos de este lunes, mientras que Peñarol vs Aguada, que era el destacado de la noche, se suspendió.

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Los tricolores le ganaron a Malvín de visitantes por 71-69, encuentro en el que los albos dominaron durante los primeros cuartos y en el que los playeros se acercaron en el tramo final.

Defensor Sporting también se impuso de visitante ante Hebraica Macabi por 84-80.

Suspendido Peñarol vs Aguada El partido entre el puntero, Peñarol, ante Aguada, que se iba a jugar en el Palacio Peñarol a la hora 21:15 debió suspenderse por humedad en el gimnasio mirasol.