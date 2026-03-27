Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció al escolta Hebraica Macabi, Nacional superó a Defensor Sporting y Aguada le ganó a Malvín

Este jueves por la noche se disputó la quinta fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , con las victorias del puntero Peñarol a su escolta Hebraica Macabi , Nacional a Defensor Sporting y Aguada a Malvín.

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El carbonero venció 97-87 a Hebraica de visitante en un partidazo, y sacó aún más diferencias en la punta de la Liguilla . El macabeo comenzó mejor el partido, con un primer cuarto que finalizó 23-20 a su favor, pero Peñarol se levantó en el segundo corto y se fue al descanso con una ventaja de 42-39.

En el tercer cuarto la balanza se volvió a inclinar del lado del local , con un parcial de 23-17, y llegó a sacar 8 puntos de diferencia (67-59) a ocho del cierre del partido. Sin embargo, el aurinegro volvió a despertar y empató a falta de cinco.

De ahí en más ambos equipos fueron repartiéndose la ventaja, hasta que un doble de Myke Henry puso el 81-81 definitivo y llevó el partido al tiempo suplementario . Allí Peñarol arrasó a Hebraica con un parcial de 16-6 que le permitió llevarse el partido.

Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol vapulearon a Hebraica Macabi y Malvín, y Aguada venció a Defensor Sporting

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Emiliano Serres fue el máximo anotador carbonero con 19 puntos, a los que sumó 5 rebotes. Jy'lan Washington fue otra de las figuras del visitante con 18 tantos, 9 rebotes y 6 asistencias. En Hebraica destacó Arnold Louis, con 16 puntos y 6 rebotes.

Con este resultado, Peñarol le sacó cuatro puntos de diferencia en la punta de la Liguilla a Hebraica: tiene 46 puntos, mientras que el macabeo quedó con 42, empatado con Malvín.

Nacional superó a Defensor Sporting y se acerca a los primeros puestos

HEYVw_Fa0AATLMr Nacional celebra su victoria ante Defensor Sporting Foto: Nacional (X)

En otro de los partidos de este jueves, Nacional le ganó 80-68 a Defensor Sporting y sumó dos puntos claves para acercarse a los primeros puestos de la Liguilla.

El tricolor superó al violeta en el primer tiempo y se fue al descanso 40-34 arriba. Tras un tercer cuarto que terminó en empate a 21, con un Defensor que llegó a superar al tricolor a falta de cinco para el cierre de ese periodo, Nacional se hizo fuerte en el último cuarto (19-13) y se llevó el encuentro.

A falta de menos de tres minutos para el cierre del encuentro se retiró lesionado Connor Zinaich, luego de caer en un cruce con Pablo Gómez y que el jugador violeta cayera sobre su pie.

James Feldeine aportó 19 puntos para el tricolor, mientras que Pablo Gomez sumó 15 tantos y 7 rebotes. Elijah Weaver y Facundo Terra anotaron 25 tantos cada uno para Defensor.

Con este resultado Nacional alcanzó los 39 puntos e igualó a Defensor en el quinto lugar de la tabla, a tres puntos de los escoltas Hebraica y Malvín. Sin embargo, el tricolor tiene uno o dos partidos menos que todos sus contrincantes por su participación en la Champions League Américas.

Aguada venció a Malvín y se acerca a Hebraica

HEawej2XUAAHw2I Joaquín Osimani festeja una anotación en el partido ante Malvín Foto: Aguada (X)

En el tercer partido de la jornada, Aguada superó 88-64 a Malvín de local y quedó a un punto del playero y de Hebraica.

El aguatero fue superior a su rival durante todo el encuentro. Se fue al descanso con una ventaja de 47-33 y estiró la diferencia a 23 al final del tercer cuarto (parcial de 23-14), para cerrar con rotación de plantel el último corto, que también ganó por 18-17.

Emile Clark fue el mejor del local, con 20 puntos y 11 rebotes. En Malvín el máximo anotador fue Joshua Webster, con 18 unidades.

Con esta victoria Aguada alcanzó los 41 puntos y quedó a una unidad de Hebraica y Malvín, escoltas de Peñarol con 42 unidades.

Así se jugará la sexta fecha de la Liguilla

La sexta fecha de la Liguilla se disputará en su totalidad la noche del lunes 30 de marzo.

A las 20:15 se disputarán dos partidos en simultáneo: Hebraica Macabi recibirá a Defensor Sporting y Malvín hará de local contra Nacional.

Una hora después comenzará el encuentro entre Peñarol y Aguada, que se jugará en el Palacio Peñarol.

La tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOS PARTIDOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA DIFERENCIA DE PUNTOS Peñarol* 46 26 22 4 2.294 1.931 363 Hebraica Macabi 42 27 15 12 2.270 2.280 -10 Malvín* 42 27 17 10 2.195 2.210 -15 Aguada** 41 26 19 7 2.390 2.206 184 Nacional* 39 25 16 9 2.310 2.066 244 Defensor Sporting 39 27 12 15 2.301 2.311 -10

* Sufrieron la quita de dos puntos

** Sufrió la quita de cuatro puntos