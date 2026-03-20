Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol vapulearon a Hebraica Macabi y Malvín, y Aguada venció a Defensor Sporting

El puntero Peñarol superó 96-67 a Malvín de visitante, con un partido estelar de Santiago Véscovi. El encuentro tuvo un primer tiempo parejo que finalizó con ventaja 19-17 para el carbonero, pero en el segundo corto el visitante sacó diez más de diferencia para irse al descanso con un parcial de 44-32.
En el tercer cuarto Peñarol sacó otros seis de ventaja para irse 70-52, y lo liquidó con un contundente 26-15 en el último chico.
Véscovi fue la figura del partido: aportó 27 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para el carbonero. En Malvín Joshua Webster sumó 13 tantos y 9 asistencias.
Con este resultado el aurinegro estiró su ventaja en la punta de la Liguilla, que lidera con 44 puntos, tres por encima de Hebraica y con un partido menos. Malvín, en tanto, está tercero con 39 unidades.
Nacional arrolló a Hebraica en su debut en la Liguilla
En otro partido del jueves, Nacional vapuleó 111-80 a Hebraica Macabi en su debut en la Liguilla, luego de su clasificación al Final Four de la Champions League Américas tras vencer a Paisas de Colombia en los cuartos de final de ese torneo.
El tricolor comenzó a sentenciar el partido en cancha de Larre Borges desde el arranque, con un primer cuarto que finalizó 34-13 y un segundo corto en el que estiró la ventaja a 25 puntos.
El macabeo lideró el tercer cuarto por apenas un punto (29-28), pero Nacional volvió a demostrar su superioridad sentenciando el partido con un último cuarto que finalizó 22-15.
Erik Thomas, que llegó a Nacional en febrero, fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, a los que sumó 15 rebotes. En Hebraica Federico Haller aportó 16 puntos y 5 rebotes.
Con su victoria Nacional se mantiene en el sexto y último lugar de la Liguilla con 36 puntos, con dos o tres partidos menos que todos sus rivales. Hebraica sigue segundo con 41 puntos.
Aguada venció a Defensor Sporting
En el tercer partido de este jueves, Aguada superó 97-81 a Defensor Sporting de local.
El aguatero se fue del primer tiempo con un parcial de 48-42, pero en el tercer cuarto se impuso con un marcador de 21-14 que le permitió llegar al último corto con ventaja de 13. En los últimos diez Defensor nunca estuvo cerca del locatario, que también se llevó el parcial 28-25.
En Aguada destacaron Donald Sims, con 18 puntos y 4 asistencias, y Emile Clark, con 17 tantos y 6 asistencias. En el violeta Victor Rudd sumó 20 unidades y 7 rebotes.
Con esta victoria Aguada quedó cuarto con 39 puntos, un punto por encima de Defensor y con un partido menos que el violeta.
Se juega la quinta fecha del Reclasificatorio
Este martes se disputarán los tres partidos correspondientes a la quinta fecha del Reclasificatorio, que da dos lugares a los playoffs y define los dos descensos al Metro.
A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Cordón recibirá a Urunday Universitario y Welcome hará de local contra Goes.
A las 21:15 comenzará el encuentro entre Biguá y Unión Atlética, en el gimnasio del pato de Villa Biarritz.
Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol
EQUIPO
PUNTOS
PARTIDOS
GANADOS
PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
Peñarol*
44
25
21
4
2.197
1.844
Hebraica Macabi
41
26
15
11
2.183
2.183
Malvín*
39
25
16
9
2.041
2.034
Aguada**
39
25
18
7
2.302
2.142
Defensor Sporting
38
26
12
14
2.233
2.231
Nacional*
36
23
15
8
2.142
1.908
*Sufrieron la quita de dos puntos
**Sufrió la quita de cuatro puntos
La tabla del Reclasificatorio
EQUIPO
PUNTOS
PARTIDOS
GANADOS
PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
Biguá
40
26
14
12
2.319
2.280
Urunday Universitario
36
25
11
14
2.235
2.137
Unión Atlética**
34
26
13
13
2.167
2.162
Goes
33
25
8
17
2.072
2.235
Welcome
30
26
4
22
2.102
2.487
Cordón*
29
26
5
21
2.109
2.459
*Sufrió la quita de dos puntos
**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín