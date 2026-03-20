Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol vapulearon a Hebraica Macabi y Malvín, y Aguada venció a Defensor Sporting

Este jueves por la noche se disputó la cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , con victorias contundentes de Nacional y Peñarol sobre Hebraica Macabi y Malvín , y con la derrota de Defensor Sporting contra Aguada.

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El puntero Peñarol superó 96-67 a Malvín de visitante, con un partido estelar de Santiago Véscovi . El encuentro tuvo un primer tiempo parejo que finalizó con ventaja 19-17 para el carbonero , pero en el segundo corto el visitante sacó diez más de diferencia para irse al descanso con un parcial de 44-32.

En el tercer cuarto Peñarol sacó otros seis de ventaja para irse 70-52 , y lo liquidó con un contundente 26-15 en el último chico.

Véscovi fue la figura del partido: aportó 27 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para el carbonero. En Malvín Joshua Webster sumó 13 tantos y 9 asistencias.

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Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció al escolta Hebraica Macabi y Malvín superó a Defensor Sporting

Con este resultado el aurinegro estiró su ventaja en la punta de la Liguilla, que lidera con 44 puntos, tres por encima de Hebraica y con un partido menos. Malvín, en tanto, está tercero con 39 unidades.

Nacional arrolló a Hebraica en su debut en la Liguilla

HD0TU4WXUAAlsPE Ernest Oglivie celebra la victoria de Nacional contra Hebraica Foto: Nacional

En otro partido del jueves, Nacional vapuleó 111-80 a Hebraica Macabi en su debut en la Liguilla, luego de su clasificación al Final Four de la Champions League Américas tras vencer a Paisas de Colombia en los cuartos de final de ese torneo.

El tricolor comenzó a sentenciar el partido en cancha de Larre Borges desde el arranque, con un primer cuarto que finalizó 34-13 y un segundo corto en el que estiró la ventaja a 25 puntos.

El macabeo lideró el tercer cuarto por apenas un punto (29-28), pero Nacional volvió a demostrar su superioridad sentenciando el partido con un último cuarto que finalizó 22-15.

Erik Thomas, que llegó a Nacional en febrero, fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, a los que sumó 15 rebotes. En Hebraica Federico Haller aportó 16 puntos y 5 rebotes.

Con su victoria Nacional se mantiene en el sexto y último lugar de la Liguilla con 36 puntos, con dos o tres partidos menos que todos sus rivales. Hebraica sigue segundo con 41 puntos.

Aguada venció a Defensor Sporting

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En el tercer partido de este jueves, Aguada superó 97-81 a Defensor Sporting de local.

El aguatero se fue del primer tiempo con un parcial de 48-42, pero en el tercer cuarto se impuso con un marcador de 21-14 que le permitió llegar al último corto con ventaja de 13. En los últimos diez Defensor nunca estuvo cerca del locatario, que también se llevó el parcial 28-25.

En Aguada destacaron Donald Sims, con 18 puntos y 4 asistencias, y Emile Clark, con 17 tantos y 6 asistencias. En el violeta Victor Rudd sumó 20 unidades y 7 rebotes.

Con esta victoria Aguada quedó cuarto con 39 puntos, un punto por encima de Defensor y con un partido menos que el violeta.

Se juega la quinta fecha del Reclasificatorio

Este martes se disputarán los tres partidos correspondientes a la quinta fecha del Reclasificatorio, que da dos lugares a los playoffs y define los dos descensos al Metro.

A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Cordón recibirá a Urunday Universitario y Welcome hará de local contra Goes.

A las 21:15 comenzará el encuentro entre Biguá y Unión Atlética, en el gimnasio del pato de Villa Biarritz.

Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Peñarol* 44 25 21 4 2.197 1.844 Hebraica Macabi 41 26 15 11 2.183 2.183 Malvín* 39 25 16 9 2.041 2.034 Aguada** 39 25 18 7 2.302 2.142 Defensor Sporting 38 26 12 14 2.233 2.231 Nacional* 36 23 15 8 2.142 1.908

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos

La tabla del Reclasificatorio

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Biguá 40 26 14 12 2.319 2.280 Urunday Universitario 36 25 11 14 2.235 2.137 Unión Atlética** 34 26 13 13 2.167 2.162 Goes 33 25 8 17 2.072 2.235 Welcome 30 26 4 22 2.102 2.487 Cordón* 29 26 5 21 2.109 2.459

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín