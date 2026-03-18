Liga Uruguaya de Básquetbol: Goes sorprendió a Biguá, Urunday venció a Unión Atlética y Cordón volvió a la victoria

Goes venció 97-94 a Biguá de visitante en un partidazo disputado este martes por la noche, correspondiente a la cuarta fecha del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en la que también Urunday Universitario superó a Unión Atlética y Cordón le ganó a Welcome.

El pato de Villa Biarritz arrancó mejor el encuentro y se llevó el primer tiempo con un parcial de 55-48 , pero el misionero lo dio vuelta y sacó ventaja de dos en un gran tercer cuarto que culminó con un parcial de 24-13 a su favor.

En el último cuarto Goes llegó a sacar diferencia de 10 puntos , pero Biguá revivió y dio vuelta el marcador a falta de cuatro minutos para el cierre. Llegaron a falta de un minuto empatados en 91 , pero un triple de Emiliano Bonet destrabó el partido para el visitante a falta de 30 segundos, y le dio la ventaja necesaria para manejar el cierre.

Akia Pruitt , con 26 puntos y 9 rebotes, Bonet , con 21 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias, y Troy Cracknell, con 16 unidades, 10 rebotes y 7 asistencias, destacaron en el misionero. En Biguá despuntaron Deshone Hicks , con 25 puntos y 5 asistencias, y Jhery Matos , que aportó 18 tantos, 11 rebotes y 7 asistencias.

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Biguá se mantiene como puntero del Reclasificatorio con 40 puntos, cuatro por encima de su escolta Urunday, mientras que Goes está cuarto con 33 unidades, tres por encima de Welcome (en zona de descenso) y a tres del estudioso para ingresar a playoffs.

image Imagen del partido entre Biguá y Goes Foto: Goes

Urunday superó a Unión Atlética en un partido clave por el ingreso a playoffs

Urunday Universitario venció 89-75 a Unión Atlética de local y sumó puntos claves para consolidarse en la zona de acceso a playoffs.

El estudioso comenzó fuerte con un primer tiempo de 27-17, y la UA recortó distancias a 8 puntos al final del primer tiempo tras un segundo cuarto que culminó 28-26 a su favor.

En el tercer cuarto el local llegó a sacar 18 de diferencia, pero los de Nuevo Malvín crecieron y estuvieron a cuatro del empate (77-73) a mitad del último cuarto. Sin embargo, de ahí en más Urunday fue contundente y metió 12 puntos en cuatro minutos para llevarse el encuentro, mientras la Unión solo convirtió dos tantos más.

Randy Rickards aportó 21 puntos y 12 rebotes para el estudioso, mientras que Travis Daniels sumó 9 puntos y 15 rebotes. En la UA destacó Juan Ignacio Ducasse, con 22 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Urunday se consolidó como escolta de Biguá con 36 puntos, mientras que Unión Atlética (al que le quitaron cinco puntos al comienzo del Reclasificatorio) quedó tercero con 34 unidades.

Cordón volvió a la victoria contra Welcome y sueña con la salvación

HDsCFVgXsAAnnOM Tevin Glass, una de las figuras de Cordón Foto: Cordón

En el tercer partido de este martes, Cordón superó 92-82 a Welcome de local en un partido en el que se jugaban puntos claves por el descenso.

Cordón se llevó el primer cuarto por 24-21, pero Welcome lo dio vuelta y se fue 45-41 del primer tiempo. El visitante llegó a sacar 11 de diferencia al comienzo del tercer cuarto, pero a falta de dos para el cierre de ese periodo el local lo dio vuelta y llegó al último corto 66-65. Allí los del puente fueron contundentes y se llevaron el encuentro tras un parcial de 26-17.

Tevin Glass, con 27 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, y Rob Perry, con 26 tantos, 10 rebotes y otras 5 asistencias, fueron los mejores jugadores de Cordón. Rashad Hassan volvió a ser el máximo anotador de Welcome con 21 tantos, y contó con la colaboración de un Arle Zaporta que sumó 18 unidades y 6 asistencias.

Cordón sigue último en el Reclasificatorio con 29 puntos, que lo tienen a una unidad de Welcome y a cuatro de Goes, el primero fuera de la zona de descenso.

La tabla del Reclasificatorio

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Biguá 40 26 14 12 2.319 2.280 Urunday Universitario 36 25 11 14 2.235 2.137 Unión Atlética** 34 26 13 13 2.167 2.162 Goes 33 25 8 17 2.072 2.235 Welcome 30 26 4 22 2.102 2.437 Cordón* 29 26 5 21 2.109 2.459

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín