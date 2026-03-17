Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció al escolta Hebraica Macabi y Malvín superó a Defensor Sporting

Gastón Semiglia contra Donald Sims en el partido entre Hebraica y Aguada

Aguada venció 97-77 a Hebraica Macabi este lunes por la noche, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en la que también Malvín superó a Defensor Sporting y queda pendiente el clásico entre Nacional y Peñarol .

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Hebraica comenzó mejor el partido, que disputó como local en cancha de Larre Borges, y terminó el primer cuarto 26-24 arriba, pero Aguada levantó en el segundo corto y se fue del primer tiempo con un parcial favorable de 46-41.

El macabeo recortó la distancia a cuatro al final de la tercera parte, pero en el último cuarto el aguatero se hizo fuerte y liquidó el encuentro con un contundente parcial de 31-15.

Donald Sims y Emile Clark fueron los máximos anotadores de Aguada con 23 puntos cada uno, y Santiago Vidal también destacó con 14 tantos, 3 rebotes y 7 asistencias . En Hebraica resaltó la figura de Gastón Semiglia , también con 23 unidades.

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Con esta victoria Aguada alcanzó los 37 puntos, que lo dejan a tres del escolta Hebraica, que con 40 puntos está a dos unidades del puntero Peñarol.

El carbonero, sin embargo, tiene un partido menos ya que debe su partido con Nacional, que aún no debutó por la Liguilla debido a su participación en la Champions League Américas, en la que clasificó al Final Four tras vencer a Paisas de Colombia en cuartos de final el pasado fin de semana.

Malvín venció a Defensor Sporting

HDk6zMYXkAATvgn Imagen del partido entre Malvín y Defensor Sporting Foto: Malvín

En el otro encuentro de este lunes, Malvín superó 85-83 a Defensor Sporting en un emocionante partido disputado en el gimnasio del playero.

Los locales arrancaron mejor el encuentro y se fueron del primer tiempo con un parcial de 46-37. Sin embargo, en un gran tercer cuarto Defensor igualó el marcador a 67 para encarar el último corto.

El violeta se puso en ventaja con un triple de Victor Rudd al arranque de los últimos diez minutos, pero esa fue la única vez que estuvo arriba en el marcador, que Malvín se llevó con dos puntos de ventaja tras un parcial de 18-16.

Joshua Webster aportó 27 puntos y 4 asistencias para el playero, mientras que en Defensor Elijah Weaver sumó 21 tantos y Rudd otros 20.

Malvín está tercero con 38 puntos, un punto por encima de Aguada y Defensor. Este último tiene un partido más que los otros dos contendientes.

Se juega la cuarta fecha del Reclasificatorio

Este martes se disputarán los tres partidos correspondientes a la cuarta fecha del Reclasificatorio, que da dos lugares a los playoffs y define los dos descensos al Metro.

A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Biguá recibirá a Goes y Cordón hará de local contra Welcome.

A las 21:15 comenzará el encuentro entre Urunday Universitario y Unión Atlética, en el gimnasio del estudioso.

Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Peñarol* 42 24 20 4 2.101 1.777 Hebraica Macabi 40 25 15 10 2.103 2.072 Malvín* 38 24 16 8 1.974 1.938 Aguada** 37 24 17 7 2.205 2.061 Defensor Sporting 37 25 12 13 2.152 2.134 Nacional* 34 22 14 8 2.031 1.828

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos

La tabla del Reclasificatorio

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Biguá 37 24 13 11 2.114 2.107 Urunday Universitario 32 23 9 14 2.035 1.983 Unión Atlética** 31 24 12 12 1.998 1.989 Goes 30 23 7 16 1.891 2..047 Welcome 28 24 4 20 1.941 2.284 Cordón* 26 24 4 20 1.941 2.266

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín