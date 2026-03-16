Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / APERTURA

Alejandro Apud, flamante técnico de Cerro, no está suspendido, pero no podrá dirigir a su nuevo equipo el sábado ante Peñarol por el Torneo Apertura

El entrenador recientemente elegido no estará en el Estadio Campeón del Siglo contra los dirigidos por Diego Aguirre

16 de marzo 2026 - 17:34hs
Alejandro Apud
Alejandro Apud Leonardo Carreño

Alejandro Apud fue nombrado por Cerro como nuevo director técnico del equipo de la Villa este domingo, luego de lo que fue la renuncia de Nelson Abeijón, quien venía desempeñándose en ese cargo, pero no podrá dirigir este sábado contra Peñarol por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El último equipo al que había dirigido Apud fue a Wanderers el año pasado.

Apud no estará ante Peñarol

El partido entre Peñarol vs Cerro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura, fue fijado por la Mesa Ejecutiva de la Primera división para el próximo sábado 21 en el Estadio Campeón del Siglo.

Diego Dunajec fue el árbitro de Albion-Defensor Sporting
FÚTBOL

Diego Dunajec explicó por qué para él desde el VAR no hubo penal a Leonardo Fernández en la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 y el drama que le cambió la forma de encarar la vida

La presentación del partido entre Albion y Peñarol para el Torneo Apertura
FÚTBOL

La presentación de Albion para enfrentar a Peñarol el pasado sábado como "el clásico original", del fútbol uruguayo

Para esta etapa comienzan a adelantarse una hora los encuentros nocturnos, por lo que se jugará a la hora 19.30.

Según confió a Referí una fuente de Cerro, Alejandro Apud no podrá dirigir ante Peñarol este sábado.

Si bien no se encuentra suspendido, previo a la firma de su acuerdo de contrato que se dio este domingo pasado, anunció que tiene un tema personal que le impide estar ese día.

Su lugar será ocupado de mantera interina por Jorge Rodríguez y Álvaro Pintos.

Temas:

Alejandro Apud Cerro Diego Aguirre Peñarol Nelson Abeijón Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

Felipe Cairús
POSICIONES

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el final de la jornada del domingo: tres líderes y pueden ser cuatro

Ancelotti cuida a Valverde para LaLiga y en la Copa del Rey comienza en el banco
URUGUAYOS

El divertido mensaje de Carlo Ancelotti a Federico Valverde y lo que dijo sobre los tres goles del uruguayo en Real Madrid

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain disputó la media maratón de Nueva York: arrancó con parcial para récord nacional de 5k pero luego abandonó

Diego Dunajec fue el árbitro de Albion-Defensor Sporting
FÚTBOL

Diego Dunajec explicó por qué para él desde el VAR no hubo penal a Leonardo Fernández en la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 y el drama que le cambió la forma de encarar la vida

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos