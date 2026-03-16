Alejandro Apud, flamante técnico de Cerro, no está suspendido, pero no podrá dirigir a su nuevo equipo el sábado ante Peñarol por el Torneo Apertura

Alejandro Apud fue nombrado por Cerro como nuevo director técnico del equipo de la Villa este domingo, luego de lo que fue la renuncia de Nelson Abeijón, quien venía desempeñándose en ese cargo, pero no podrá dirigir este sábado contra Peñarol por la séptima fecha del Torneo Apertura.

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El exayudante del Chino Recoba en Nacional decidió no seguir al frente del plantel albiceleste tras perder el sábado 1-0 como local en el Estadio Luis Tróccoli frente a Progreso por la sexta fecha.

El último equipo al que había dirigido Apud fue a Wanderers el año pasado.

El partido entre Peñarol vs Cerro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura, fue fijado por la Mesa Ejecutiva de la Primera división para el próximo sábado 21 en el Estadio Campeón del Siglo.

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Para esta etapa comienzan a adelantarse una hora los encuentros nocturnos, por lo que se jugará a la hora 19.30.

Según confió a Referí una fuente de Cerro, Alejandro Apud no podrá dirigir ante Peñarol este sábado.

Si bien no se encuentra suspendido, previo a la firma de su acuerdo de contrato que se dio este domingo pasado, anunció que tiene un tema personal que le impide estar ese día.

Su lugar será ocupado de mantera interina por Jorge Rodríguez y Álvaro Pintos.