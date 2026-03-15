Previo a enfrentar a Peñarol, Nelson Abeijón renunció como técnico de Cerro que ya tiene a su sustituto

Nelson Abeijón renunció a su cargo de técnico de Cerro en la jornada de este sábado luego de perder como local en el Estadio Luis Tróccoli 1-0 ante Progreso por la sexta fecha del Torneo Apertura, y ya tiene a su sustituto que es Alejandro Apud.
El exentrenador y ayudante técnico del Chino Recoba en Nacional, renunció por los malos resultados y justo previo al encuentro del próximo sábado contra Peñarol por la fecha 7 del citado certamen.
La renuncia de Abeijón y la llegada de Apud
El propio Cerro fue el que comunicó que Nelson Abeijón renunció a su cargo de director técnico del equipo.
Lo hizo a través de un comunicado en el que le desea suerte a él y a su ayudante técnico, Alejandro Mello.
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Este domingo temprano, Cerro comunicó que Alejandro Apud se hará cargo del plantel que el sábado que viene enfrenta a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 7 del Torneo Apertura.
"Confiamos en su capacidad, su pasión y su compromiso para afrontar esta nueva etapa en nuestra institución", explica en un comunicado.
Aquí se puede ver el mismo:
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