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5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 29 de abril EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

29 de abril de 2026 22:21 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 29 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.000.000, lo que equivale a más de U$S 260.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 6.258.012 y tuvo un acierto, que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 52 de Montevideo.

El Pozo de Plata ponía en juego $ 584.133 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Por otra parte, el Pozo Revancha sorteaba $ 4.164.204 y resulto vacante.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 29/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 18
  • 08
  • 01
  • 26
  • 19
  • Bolilla extra: 48

Resultados del Pozo Revancha

  • 45
  • 34
  • 02
  • 32
  • 13

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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