Este miércoles 29 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.000.000 , lo que equivale a más de U$S 260.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 6.258.012 y tuvo un acierto , que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 52 de Montevideo .

El Pozo de Plata ponía en juego $ 584.133 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto . Por otra parte, el Pozo Revancha sorteaba $ 4.164.204 y resulto vacante .

5 de Oro: resultados con cinco aciertos del sorteo del domingo 26 de abril

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 29 de abril EN VIVO

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 29/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

18

08

01

26

19

Bolilla extra: 48

Resultados del Pozo Revancha

45

34

02

32

13

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.