Maxi Gómez fue sancionado con dos partidos por su expulsión contra Wanderers: Nacional pedirá su reducción

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) sancionó a Maximiliano Gómez con dos partidos por su expulsión en el partido entre Nacional y Wanderers, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura .

El delantero tricolor fue expulsado al final del primer tiempo en el partido ante Wanderers del pasado domingo, luego de cometer una falta contra Fabricio Formiliano tras intentar un disparo en el área rival.

En principio, el árbitro Leandro Lasso solo sancionó con amarilla al delantero, pero Diego Dunajec y Santiago Fernández lo llamaron desde el VAR. Tras revisar la jugada, Lasso modificó su decisión y expulsó a Gómez.

"Quiero pedir disculpas por lo ocurrido en el partido de hoy. Asumo con responsabilidad la expulsión y lamento no haber podido seguir acompañando a mi equipo dentro de la cancha", escribió luego el delantero en sus redes sociales.

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Minutos antes, el juez ya había expulsado al mediocampista bohemio Gonzalo Freitas, tras una dura infracción en el medio de la cancha contra Mauricio Vera. El procedimiento fue idéntico: Lasso lo amonestó, fue llamado por el VAR y cambió la tarjeta por una roja.

La Comisión Disciplinaria sancionó a los dos jugadores con dos partidos fuera de las canchas, ambos por cometer un "puntapié intencional". A Fabricio Formiliano, expulsado en la segunda parte por cortar una ocasión manifiesta de gol, solo le dieron la expulsión automática.

En principio, Gómez se perdería los partidos contra Defensor Sporting (el próximo viernes en el Franzini, a las 21:30) y Cerro Largo (el martes 24 de marzo en el Parque, desde las 20:30).

Sin embargo, Nacional pedirá su rehabilitación tras cumplir el 50% de la pena, por lo que esperan que pueda volver en el partido ante el arachán.

Formiliano y Freitas no estarán disponibles para el bohemio en el partido ante Danubio (el sábado a las 16:00 en el Viera), y en principio el mediocampista también se perderá el encuentro ante Albion (el miércoles a las 14:00 en el Franzini).

Las sanciones de los otros expulsados en la fecha 6 del Torneo Apertura

albion peñarol 20260314 Pablo Lacoste (derecha) en el partido ante Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Otros dos jugadores fueron expulsados en la fecha 6 del Apertura. Uno de ellos fue Pablo Lacoste, capitán de Albion, al que el árbitro Andrés Matonte expulsó por doble amarilla al final del partido contra Peñarol por protestar.

El zaguero le recriminó la decisión al juez y le dijo, según se vio en la transmisión televisiva: "Nunca te falté el respeto". Luego el DT del pionero, Federico Nieves, recriminó que Matonte sancionó a Lacoste por protestar levantando los brazos, algo que marcó que en Peñarol hicieron de forma reiterada sin ninguna consecuencia, y calificó el arbitraje como "liviano".

La Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Lacoste con un partido por "protestas improcedentes". No jugará el partido contra Juventud de Las Piedras, el próximo domingo a las 10:00 en el Parque Artigas.

Por último, el mediocampista de Defensor Sporting Juan Pablo Goicoechea también fue sancionado por un encuentro debido a su roja directa en el partido ante Deportivo Maldonado. La Comisión Disciplinaria entendió que su falta contra Sebastián Tormo tipifica como "juego brusco". El peruano no jugará contra Nacional.

Este lunes hubo otras cinco expulsiones en los dos partidos que cerraron la fecha: en el partido entre Danubio y Juventud echaron a Martín Cáceres, mientras que en Liverpool vs Montevideo City Torque expulsaron a Nicolás Garayalde y Federico Martínez (desde el banco) del lado del negriazul, y a Pablo Siles y Diogo Guzmán en el ciudadano. El DT Marcelo Méndez también vio la roja.

La Comisión Disciplinaria de la AUF todavía no definió las sanciones que tendrán estos cinco futbolistas y el técnico de Torque.