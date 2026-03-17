La decisión que tomó Nacional con el juvenil Tomás Viera tras su gran actuación ante Wanderers y que fue destacada por los tricolores
El zaguero de 19 años fue titular ante Wanderers en el equipo de Jadson Viera y realizó un muy buen partido en el Gran Parque Central
17 de marzo 2026 - 8:44hs
Tomás Viera en la práctica de Nacional
Foto: Nacional
Nacional anunció este lunes la decisión que tomó con el juvenil Tomás Viera, quien fue titular el pasado viernes ante Wanderers en el equipo de Jadson Viera y que realizó un muy buen partido en el Gran Parque Central, donde los albos ganaron por 2-0.
A Viera lo hizo debutar Pablo Peirano el año pasado contra Danubio, en Jardines. En aquella ocasión jugó 36 minutos como lateral izquierdo, los que le bastaron para ser uno de los campeones uruguayos tricolores.
En total, el futbolista suma 7 partidos en los albos, con dos oficiales, en su debut ante los franjeados y el viernes frente a Wanderers, y cinco amistosos.
Jadson Viera lo utilizó en el verano en el equipo alternativo que utilizó en los tres partidos de la Copa de la Liga AUF, en los que el zaguero zurdo demostró sus cualidades, con velocidad para los cierres y proyecciones con pelota, lo que llevó a que siguiera en el plantel ante la posibilidad de que fuera cedido a otro equipo.
El defensa ha sido sparring de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y estuvo en la Copa América 2024 de Estados Unidos. Además, tuvo una citación por Eliminatorias en setiembre de ese año.
Luego, el zaguero sufrió una lesión de rodilla de la que se recuperó en el primer semestre de 2025.