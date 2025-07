La emocionante carta de la pareja de Tomás Viera, el juvenil que debutó en Nacional, en la que repasó su historia de amor y la recuperación de su dura lesión

“Desde que te lesionaste, prácticamente empezamos a vivir juntos. Todos los días me pedías que fuera a verte, que me quedara, que no me fuera a casa. Y yo era feliz de estar ahí, acompañándote. A veces pensaba que podía estar molestando que capaz necesitabas tu espacio. Pero cada vez que intentaba irme, vos no me dejabas. Querías que me quedara. Y ahí entendí cuánto me querías”, agregó.

Tomás Viera y su pareja Jazmín Pereira Tomás Viera y su pareja Jazmín Pereira

Pereira también destacó a quienes ayudar al jugador. “Tuviste un ejército hermoso que te sostuvo: tu familia, tus amigos, tu empresa Fgm y toda la gente que te quiere y cree en vos, y yo, que no solo te amo, sino que te admiro profundamente”.

Además, manifestó su emoción al verlo nuevamente en la cancha. “Hoy verte debutar en Nacional, el club que tanto amás, me llena de orgullo. Nadie sabe todo lo que pasaste pero yo sí. Y por eso te admiro con el alma”.

Así comenzaron su relación

Luego, la modelo contó cómo comenzaron su relación. “Pero esta historia no empieza ahí sino un 4 de agosto, viniste caminando hasta casa y apenas te vi, te abracé y te di un beso como si te conociera de toda la vida jajaja ¡Y era la primera vez que nos veíamos! fuimos a la placita de enfrente, hablamos por horas y aunque hacía frío, se sentía todo tan lindo y no quería que te fueras. Antes de irte me preguntaste si quería ir a verte jugar al otro día, y obvio te dije que sí. No entendía nada de fútbol, pero ahí estuve. Y encima casi me pegas un pelotazo jajaja pero bueno eso es otra historia”.

“Desde ese día supe que algo hermoso estaba empezando. El 20 de diciembre me preparaste la sorpresa más linda para pedirme que fuera tu novia, en febrero nos fuimos a vivir juntos y fue lo más hermoso del mundo, sos lo que siempre soñé”, agregó.

“Hoy solo puedo decirte gracias. Gracias por ser mi compañero, mi refugio, mi amor. Este es solo el comienzo. Y yo voy a estar ahí siempre. Te amo amor de mi vida”.

La respuesta de Tomás Viera

Por su parte, Tomás Viera le respondió a su pareja en los comentarios.

“No hay palabras para describir lo que siento por vos mi amor, gracias por estar desde el día uno ahí y hacerme fuerte en cada momento. Sos todo lo que un día quise, ¡te amo con mi vida!”, señaló el futbolista de Nacional.