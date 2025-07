¿Es transferible Lucas Villalba en Nacional? Mirá lo que dijo Sebastián Eguren

El gerente deportivo de Nacional , Sebastián Eguren, analizó el período de pases de los tricolores , dijo si Lucas Villalba es transferible o no y reveló a un juvenil que le tiene “muchísima confianza” este año.

El funcionario tricolor señaló que no puede darse por cerrado el mercado del club , ya que aún quedan muchas semanas por delante y puede surgir negociaciones, si bien reconoció que lo que planificó el club en esta ventana se ha cumplido.

“Hasta que no es el final… Es tan largo esto, termina el 2 de setiembre. Decirte algo, sería una tontería”, señaló Eguren a Minuto 1 de Carve Deportiva cuando le preguntaron si se daba por cerrado el período de pases.

¿Es transferible Lucas Villalba en Nacional?

Eguren fue consultado por si el extremo Lucas Villalba es transferible en los tricolores, luego de que su nombre sonara para Pachuca de México en la previa del Mundial de Clubes, a modo de préstamo por ese torneo, lo que no fue considerado en Nacional.

20250618 Lucas Morales y Lucas Villalba Nacional Juventud Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Lucas Morales y Lucas Villalba Foto: Leonardo Carreño

En ese sentido, el gerente deportivo albo dijo que hubo “dos situaciones diferentes” con el jugador.

“Una es lo que ocurrió con Pachuca en el Mundial de Clubes. Desde ningún motivo iba a ser más importante un préstamo y una situación individual a lo grupal. El equipo ganó siete partidos consecutivos y si bien en la evaluación el futbolista no fue titular, para mí Pachuca está muy por debajo de Nacional en cuanto historia, después, de economía, seguramente estén mejor que nosotros”, comentó sobre lo que pasó con el equipo mexicano.

“Lucas es un futbolista que ha sido consultado constantemente casi desde el inicio de esta temporada”, destacó Eguren. “En mi cabeza yo nunca descarté una situación de transferencia, porque es un futbolista muy apetecible para el mercado, para los clubes, tiene una velocidad extraordinaria, porque lo ha hecho muy bien y tiene muy buena edad”.

“En mi cabeza siempre estuvo presente de que él pudiera llegar a salir, porque las ofertas cuando son muy buenas y las oportunidades de crecimiento de los futbolistas son muy buenas, es muy difícil pararse a decir no. No a una transferencia a un club europeo, como pasó con Petit, es muy difícil, no es tan fácil”, agregó. “Y en mi cabeza siempre estuvo eso, siempre le comenté a Peirano que eso podía llegar a pesar, más allá de que queríamos que se quede hasta mitad de año”

Consultado sobre por qué Villalba había sido suplente en tantos partidos, lo que pudo haber bajado la cotización del jugador, Eguren expresó que “no pasó absolutamente nada que no sea una decisión técnica”.

“Creo que los futbolistas tienen picos y después bajan, pero uno no puede tener la impaciencia de que van a estar a tope todo el tiempo”, explicó. “Tenemos que hacer una gestión para que vuelva a tener la misma confianza que lo llevó a dar prestaciones sobre a todo nivel internacional extraordinarias que lo han hecho estar en el foco de la selección y de muchos equipos a nivel internacional”, sostuvo Eguren, quien destacó que el extremo a lo largo de su carrera “superó momentos muchísimo más complicados”.

Las satisfacciones que espera con Renzo Sánchez

El gerente deportivo tricolor también dijo que espera que el juvenil Renzo Sánchez pueda volver a tener minutos en este segundo semestre y dio a entender que no será cedido a préstamo en este período de pases.

giv-2soxmaa0-gs-jpg..webp Renzo Sánchez salió lesionado @Nacional

"Con Renzo Sánchez tengo un convencimiento de que tiene que estar en el club y luchar por un puesto. El entrenador lo tiene en sus planes de que vuelva a jugar", dijo. “Él ha tenido la situación que no ha sido positiva por las lesiones, pero este año se ha encontrado bien. Está en el momento en el que va a encontrar equilibrio en cuanto a la parte física y futbolista. Yo tengo muchísima confianza en él”

“Hoy el entrenador, el director deportivo y el club queremos que Renzo se quede”, manifestó Eguren. “Estamos todos convencidos de que Renzo en Nacional nos va a dar satisfacciones”.

¿Está para titular Nicolás Lodeiro?

El gerente deportivo tricolor fue consultado al respecto y dijo que cree que “sí”. “Cuando fuimos buscar a Nico, fuimos a buscar un jugador titular. Después, circunstancias... Nos pasa lo mismo con Mauricio (Pereyra), cuando lo fuimos a buscar, fuimos a buscar un 10 titular. Después, el técnico lo pone o no lo pone”.

20250523 Nicolás Lodeiro volvió a jugar con Nacional en el amistoso contra Paysandú FC Nicolás Lodeiro volvió a jugar con Nacional en el amistoso contra Paysandú FC FOTO: @Nacional

“Nico es un futbolista que puede ser titular perfectamente en Nacional y fuimos a buscar eso. Tiene la misma energía, está insoportable, con la misma energía que cuando lo conocí a los 20 años. Físicamente está muy bien. Esta con una energía que se trasmite y que irradia felicidad por estar en el club, con la camiseta de Nacional, entrenando en Los Céspedes”, agregó.

“Lo veo como me pasa con Mauricio, más allá de todo tienen jerarquía y están en muy buen estado”.