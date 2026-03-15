Nacional vs Belgrano de Córdoba por Copa Libertadores sub 20: el tricolor juega obligado a ganar por cuatro goles para avanzar a semis
Santiago Wanderers se aseguró el primer puesto al empatar 3-3 con Liga de Quito y Nacional necesita golear para superar la línea de Olimpia, que por ahora es el mejor segundo
15 de marzo 2026 - 22:30hs
Sub 20 de Nacional
Foto: @LibertadoresU20
Sub 20 de Nacional
Foto: @LibertadoresU20
Nacional enfrenta a Belgrano de Córdoba por la tercera y última fecha del grupo C de la Copa Libertadores que se desarrolla en Quito. El tricolor está obligado a golear por cuatro goles para clasificar como mejor segundo a las semifinales. El primer tiempo terminó 1-0 con gol de Jonathan Dalmás.
En el grupo B se clasificó Palmeiras con 7 puntos y quedó muy bien ubicado como segundo Olimpia, con 6 unidades y un saldo de goles de +3 por tener 5 goles a favor y 2 en contra.
Universidad Católica de Ecuador y Sporting Cristal quedaron eliminados.
En el grupo C, Santiago Wanderers clasificó primero al empatarle agónicamente a Liga de Quito 3-3.
Eso le impidió a Nacional poder aspirar al primer puesto, para lo cual necesitaba una goleada.
Sin embargo, la buena posición en la que está Olimpia obliga a Nacional a golear por cuatro goles para igualar a los paraguayos en diferencia de goles (+3), pero superarlos por más goles a favor. Si gana 4-0, el tricolor terminaría con 6 tantos a favor y 3 en contra. Belgrano juega eliminado.