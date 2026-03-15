Nacional vs Belgrano de Córdoba por Copa Libertadores sub 20: el tricolor juega obligado a ganar por cuatro goles para avanzar a semis

Nacional enfrenta a Belgrano de Córdoba por la tercera y última fecha del grupo C de la Copa Libertadores que se desarrolla en Quito. El tricolor está obligado a golear por cuatro goles para clasificar como mejor segundo a las semifinales. El primer tiempo terminó 1-0 con gol de Jonathan Dalmás .

El equipo dirigido por Santiago Espasandín llegó a la última fecha del grupo con tres puntos luego de perder 2-0 con Santiago Wanderers y recuperarse ante Liga de Quito por un triunfo por 2-1 .

La Copa Libertadores sub 20 se juega en tres grupos. Los tres líderes pasan a semifinales conjuntamente con el mejor segundo.

En la primera llave clasificó Flamengo con 7 puntos. Independiente Medellín fue segundo con 4 pero ya quedó eliminado, al igual que Bolívar y Estudiantes de Mérida, tercero y cuarto en este grupo A.

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En el grupo B se clasificó Palmeiras con 7 puntos y quedó muy bien ubicado como segundo Olimpia, con 6 unidades y un saldo de goles de +3 por tener 5 goles a favor y 2 en contra.

Universidad Católica de Ecuador y Sporting Cristal quedaron eliminados.

En el grupo C, Santiago Wanderers clasificó primero al empatarle agónicamente a Liga de Quito 3-3.

Eso le impidió a Nacional poder aspirar al primer puesto, para lo cual necesitaba una goleada.

Sin embargo, la buena posición en la que está Olimpia obliga a Nacional a golear por cuatro goles para igualar a los paraguayos en diferencia de goles (+3), pero superarlos por más goles a favor. Si gana 4-0, el tricolor terminaría con 6 tantos a favor y 3 en contra. Belgrano juega eliminado.

Así comenzó jugando Nacional: