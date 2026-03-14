Maxi Gómez se disculpó a través de sus redes sociales por la expulsión que sufrió a los 40 minutos del primer tiempo, en el triunfo de Nacional por 2-0 ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, y el delantero asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido.
Maxi Gómez pidió disculpas por su expulsión en el triunfo de Nacional ante Wanderers: "Asumo toda la responsabilidad"
Maxi Gómez recibió la roja directa a los 40 minutos del partido entre Nacional y Wanderers y tras el partido escribió un mensaje en sus redes sociales pidiendo disculpas