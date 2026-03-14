Maxi Gómez pidió disculpas por su expulsión en el triunfo de Nacional ante Wanderers: "Asumo toda la responsabilidad"

Leandro Lasso expulsa a Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Maxi Gómez se disculpó a través de sus redes sociales por la expulsión que sufrió a los 40 minutos del primer tiempo, en el triunfo de Nacional por 2-0 ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, y el delantero asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido.

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Nacional jugaba con un hombre de más por la expulsión de Gonzalo Freitas a los 34 minutos del primer tiempo, pero tan solo siete minutos después y cuando el encuentro iba 0-0, Maxi Gómez cometió una dura infracción que le costó la roja directa y no estará en el siguiente compromiso del tricolor ante Defensor Sporting.

En su cuenta de X, el delantero escribió en primera instancia: "Quiero pedir disculpas por lo ocurrido en el partido de hoy. Asumo con responsabilidad la expulsión y lamento no haber podido seguir acompañando a mi equipo dentro de la cancha".

"Orgulloso del enorme esfuerzo de mis compañeros, que dieron todo hasta el final @Nacional", sentenció el atacante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gomez_maxi9/status/2032641003660640506&partner=&hide_thread=false Quiero pedir disculpas por lo ocurrido en el partido de hoy. Asumo con responsabilidad la expulsión y lamento no haber podido seguir acompañando a mi equipo dentro de la cancha.



Orgulloso del enorme esfuerzo de mis compañeros, que dieron todo hasta el final @Nacional pic.twitter.com/ybBvEKJRbS — Maximiliano Gómez (@gomez_maxi9) March 14, 2026