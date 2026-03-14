Bolsonaro sigue estable pero su función renal empeoró, según informe médico

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece " estable " en terapia intensiva por una neumonía bacteriana , aunque presentó un deterioro de la función renal , informó este sábado el hospital donde está internado.

Bolsonaro, de 70 años , fue ingresado el viernes en la mañana con fiebre alta, sudoración y escalofríos, tras ser trasladado desde la cárcel en Brasilia donde purga prisión por golpismo .

El exmandatario "se encuentra clínicamente estable , pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios ", señaló el boletín del hospital.

"En este momento" no hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) , añadió.

Según el boletín, la infección pulmonar fue consecuencia de un "episodio de broncoaspiración", un problema recurrente relacionado con las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, el exmandatario ultraderechista ha sido sometido a numerosas operaciones y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos, que sus médicos identificaron como la causa directa de la infección actual.

Está bajo tratamiento con antibióticos y fisioterapia respiratoria.

Condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por haber intentado mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su condena en el complejo penitenciario Papuda de Brasilia.

Su defensa ha solicitado reiteradamente que cumpla la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, pedidos que la corte suprema ha rechazado.

"Están jugando con la vida de mi padre", reclamó su hijo Flávio Bolsonaro, senador y candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se medirá con el presidente Lula.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

AFP