Acciones tendientes a prevenir conflictos laborales

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, entendemos pertinente realizar un repaso de algunas medidas preventivas en materia laboral, con el objetivo de evitar conflictos o, en su defecto, mitigar el desarrollo de estos brindando herramientas claras que aporten seguridad y certeza jurídica a las partes de la relación laboral.

Las recomendaciones que indicaremos a continuación entendemos son fundamentales para las empresas a fin de generar un marco regulatorio claro para las partes.

Diálogo social: ganar en la liga lo que se perdió en la cancha

Si bien no es obligatorio la confección del mismo, entendemos recomendable que desde el inicio de la relación laboral se suscriba entre las partes un contrato de trabajo acorde con la relación pactada (ej. contrato de trabajo a prueba, contrato de trabajo a término, contrato de suplencia, contrato de arrendamiento de servicios, etc), cuyo texto dependerá de las necesidades asociadas.

El marco regulatorio inicial es fundamental para saber a qué deberán atenerse las partes en el futuro y evitar diferentes interpretaciones, ya sea referente al tipo de contratación, remuneración pactada, categoría laboral, horario de trabajo, régimen de teletrabajo, así como cualquier punto que las partes pretendan regular de forma expresa.

Un punto clave que entendemos debería pactarse desde el inicio de la contratación es el medio hábil utilizado para realizar comunicaciones, debiendo el empleador adaptarse a la realidad actual, indicando expresamente que el correo electrónico o mensajes de WhatsApp pueden ser utilizados por las partes.

La adecuada formalización es una herramienta clave de prevención.

Jornada de Trabajo y Categoría Laboral

Entendemos que resulta esencial pactar claramente en los contratos de trabajo la jornada laboral diaria y semanal, respetando los límites legales semanales el que dependerá del sector de actividad del que se trate.

Asimismo, en caso de redistribución de la jornada del sábado es importante firmar un convenio colectivo dejándolo previsto expresamente, a fin de poder ampliar la jornada durante el resto de los días de la semana en función de las horas redistribuidas del sábado.

Resulta fundamental el registro de las marcas horarias a fin de que ambas partes puedan saber con exactitud la extensión de la jornada de trabajo, evitando de esa manera contingencias de horas extras o descansos intermedios trabajados.

Uso de Herramientas de la Empresa

Es conveniente establecer expresamente que las herramientas de trabajo (equipos, correo electrónico, celular, etc.) son propiedad de la empresa y deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las tareas laborales.

Esto permite fijar reglas claras, prevenir usos indebidos y proteger la imagen de la empresa, estableciendo que en caso de incumplimiento por parte de los trabajadores serán pasibles de sanciones que podrán variar según la gravedad de la falta cometida.

Documentación Laboral Exigida

Resulta fundamental cumplir adecuadamente con la documentación laboral exigida por la normativa vigente, tanto para evitar sanciones administrativas ante eventuales inspecciones como para contar con respaldo probatorio ante eventuales contingencias.

Entre la documentación laboral exigida, se debe contar con: planilla de trabajo completa, libro único de trabajo que registre las modificaciones laborales reguladas por la normativa, recibos salariales y sus acreditaciones bancarias, recibos de licencia y salario vacacional, aguinaldo, y plan de licencias.

Asimismo, resulta mandatorio contar con protocolos de acoso laboral y sexual y comunicarles expresamente a los trabajadores en caso de que la empresa utilice cámaras de seguridad.

Recordamos la importancia de los planes de prevención de riesgos laborales, así como el equipo multidisciplinario que debe intervenir en la prevención de seguridad y salud en la empresa.

Correcta clasificación de la empresa dentro de los Consejos de Salario

Es fundamental que la empresa se encuentre correctamente clasificada en el grupo y subgrupo de los Consejos de Salarios que le corresponda, ya que de ello dependerá la categoría y tareas que desempeñará cada trabajador, así como los beneficios que le puedan corresponder, los reajustes salariales, la carga horaria semanal, el Sindicato de rama que pueda representarlo en caso de ser necesario, etc.

En conclusión, una adecuada gestión de los aspectos antes mencionados permite prevenir y/o resolver conflictos, fortaleciendo la seguridad jurídica en las relaciones laborales, en concordancia con la normativa, así como la doctrina y jurisprudencia más recibida.