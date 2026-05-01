El lavado de Fernández Albín: más de US$ 1 millón en casas y vehículos a nombre de la empleada y su hijo

A través de la empleada doméstica y el hijo de la mujer , Luis Fernández Albín y su esposa, lavaron más de US$ 1 millón proveniente del narcotráfico, según logró establecer la investigación encabezada por la fiscalía de Estupefacientes de 1° turno que obtuvo la condena del narco a 10 años y tres meses de penitenciaría.

Según información del caso a la que accedió El Observador, los investigadores determinaron que lavaban dinero a través de ellos, por lo que ambos actuaban como testaferros.

En total, los bienes que adquirieron la mujer y su hijo superan el US$ 1 millón. Se trata de una casa con piscina en Ciudad de la Costa, otra en Las Piedras, la chacra de Punta Espinillo —donde fueron encontradas dos toneladas de droga—, otra que también está en esa zona del oeste de Montevideo y cuatro camionetas.

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En la sentencia, junto con las condenas, se decretó el decomiso de esos bienes y de las camionetas, además de dinero en efectivo y tres armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores y municiones, que serán destruidas.

Al probarse que los bienes adquiridos por la mujer y su hijo pertenecían a Fernández Albín y su esposa, la fiscalía logró llegar a un acuerdo con el narco para condenarlo como autor penalmente responsable de un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito de tráfico interno de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real, a la pena de 10 años y tres meses de penitenciaría.

La esposa del narco accedió a recibir la condena como autora penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia a la pena de 2 años de penitenciaría.

Mientras que la otra mujer, que era la empleada doméstica de la familia, fue condenada como autora de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría.

En el caso de su hijo, se contempló su situación, dado que tiene una discapacidad física que le impide ingresar a la cárcel, porque le falta una pierna y un brazo. Esa situación llevó a condenarlo como autor de un delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento, a la pena de 22 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba. El hombre figuraba como propietario de las camionetas, lo cual despertó sospechas dada su condición física.

De Cerro Norte a ser encargado de la logística

Al dar a conocer la resolución judicial de este jueves, la Fiscalía afirmó que la condena representa "un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos".

"Las condenas alcanzadas son el resultado de una investigación rigurosa, pruebas contundentes y el profesionalismo de los equipos intervinientes", afirmó en relación a la fiscalía de Estupefacientes y el trabajo iniciado por Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte, que hoy es sustituida por Angelita Romano, así como la Dirección de Tráfico de Estupefacientes y la coordinación con fiscales y policías de Argentina.

"Este logro no solo marca un precedente importante, sino que también envía un mensaje claro: el narcotráfico y el lavado de activos tendrán consecuencias y serán perseguidos con firmeza", agregó la Fiscalía.

Los investigadores presumen que Fernández Albin —que empezó como un lider narco de Cerro Norte— llegó a encargarse de proporcionar logística para que los grandes cargamentos de droga de Sebastián Marset fueran trasladados a buques transatlánticos. También se dedica a abastecer de pasta base y marihuana para el consumo interno de la zona metropolitana.

En ese sentido, la investigación logró probar que estaba detrás de la incautación de cocaína de agosto de 2025 en una chacra de muy difícil acceso en Punta Espinillo.

Los investigadores encontraron paquetes de 2.200 kilos de cocaína enterrados bajo tierra, envueltos y resguardados en un galpón precario. A pesar de las condiciones humildes de la vivienda y el depósito, el sitio estaba equipado con cámaras de seguridad, lo que evidenciaba un sistema de monitoreo y protección del cargamento.