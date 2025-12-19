La Policía despliega un fuerte operativo de seguridad en Ciudad Vieja por la comparecencia de Fernández Albín

Este viernes, el narcotraficante Luis Fernández Albín comparece ante la Justicia tras ser extraditado desde Argentina . La Policía desplegó un fuerte operativo de seguridad en Ciudad Vieja por la presencia del narco.

Durante la audiencia, que se llevará a cabo desde las 15:00 horas, la Fiscalía pedirá la imputación del acusado en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos .

Fernández Albín, quien fue trasladado en la mañana de este viernes desde la ex Cárcel Central de Montevideo, se presentará ante el Juzgado de Crimen Organizado .

A lo largo de la mañana, la calle Juan Carlos Gómez ha permanecido cerrada al tránsito, con un importante despliegue de fuerzas de seguridad en los alrededores del juzgado , según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Fernández Albín fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de Argentina.

La investigación, que se inició en abril de 2025, está vinculada a delitos de narcotráfico y lavado de activos. En su transcurso, se pudo determinar que Fernández Albín formaba parte de una organización criminal relacionada directamente con las personas formalizadas en la operación Nueva Era.

Esta organización se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero.

Hasta el momento, la investigación ha permitido la incautación de dos toneladas de cocaína, así como el envío a prisión de ocho personas por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de activos. También se incautaron vehículos, bienes y documentación vinculada con la organización.

Albín fue trasladado desde Argentina a Uruguay por la Fuerza Aérea Uruguaya, quien tuvo el apoyo de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la recientemente creada Unidad General de Operaciones Especiales (DIGOE) del Ministerio del Interior.

En la operación, también participaron la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional, la Dirección Nacional del Centro de Comando Unificado y la Dirección Nacional de Aviación Policial.